Hunkemöller opent nieuw distributiecentrum in Almere

Hunkemöller groeit verder. Het lingeriebedrijf opent namelijk een nieuw distributiecentrum in Almere in 2023 omdat het de faciliteiten in Hilversum, Bunschoten en Almere is ontgroeid, aldus het persbericht.

Hunkemöller heeft gekozen voor een locatie op het bedrijvenpark Stichtsekant. De omgevingsvergunning is afgelopen vrijdag officieel ingediend bij de gemeente Almere. In het ontwerp van het distributiecentrum is gefocust op een zo duurzaam mogelijk gebouw met een laag energieverbruik, weinig onderhoud en waarin duurzame oplossingen zijn verwerkt.

Met de locatie bevindt Hunkemöller zich precies tussen Utrecht en Amsterdam/Schiphol en ligt het dicht bij een container- en binnenvaartterminal. “Hunkemöller heeft de afgelopen jaren een snelle groei doorgemaakt door zijn omnichannel ecosysteem en heeft de strategische beslissing genomen om een nieuw state of the art distributiecentrum in Almere te bouwen, dicht bij de bestaande locatie,” zegt Philip Mountford, CEO van Hunkemöller, aldus het persbericht. “We kijken er naar uit dit nieuwe dc te ontwikkelen, dat een hoge mate van automatisering zal bevatten om de efficiëntie en snelheid van onze logistiek te verbeteren. Dit nieuwe dc zal ook een aantal belangrijke ondersteunende diensten huisvesten. De faciliteit is op een milieuvriendelijke manier ontworpen met klimaatbeheersing en open ruimtes om extra natuurlijk licht te produceren.”