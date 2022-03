Hunkemöller weer in Nederlandse handen

Lingerieketen Hunkemöller komt weer in Nederlandse handen, zo meldt eigenaar Carlyle Group Inc. in een persbericht. Nederlandse investeerders Parcom en Opportunity Partners hebben gezamenlijk een meerderheidsbelang verworven in de lingerieketen. Een medewerker van Parcom heeft de overname bevestigd aan FashionUnited.

De oude eigenaar Carlyle Group Inc. behoudt een minderheidsbelang, aldus het AD en de Telegraaf. Carlyle was sinds 2016 de eigenaar van Hunkemöller. Veel over de deal tussen Carlyle, Parcom en Opportunity Partners is er op dit moment niet bekend.

Parcom is inmiddels geen onbekende speler meer in de modewereld. Zo is het samen met Mississippi Ventures de eigenaar van Hema. Hema kwam in oktober 2020 in handen van de twee investeerders. Daarnaast is Parcom de eigenaar van stoffenproducent Vlisco. Opportunity Partners, dat nu samen met Parcom een meerderheidsbelang heeft in Hunkemöller, is een investeringsvehikel van ondernemer Robert van der Wallen.

Carlyle verkoopt Hunkemöller

Al eind 2020 kwamen er berichten naar buiten dat Carlyle Group Inc. een verkoop zou overwegen van lingerieketen Hunkemöller. Destijds werd dit gemeld door bronnen tegen nieuwsbureau Bloomberg. Het is niet de eerste keer dat het bedrijf van handen wisselt. Carlyel Group Inc. kocht het destijds van Frans ingesteringsgroep Paribas Affaires Industrielles (PAI). Die overname kostte toen volgens Reuters 440 miljoen euro.

Hunkemöller is in 1886 opgericht door Wilhelm Hunkemöller en zijn vrouw Josephina Lexis. In het begin produceerde het bedrijf enkel korsetten in een fabriek in Amsterdam. Het bedrijf is inmiddel actief in 19 landen, heeft 900 eigen winkels, 7.400 medewerkers en een jaarlijkse omzet van 641 miljoen euro (2019), aldus de website van de keten.