Hunter Boot Netherlands B.V. failliet

De Nederlandse tak van het Schotse schoenenbedrijf Hunter Boot Limited, Hunter Boot Netherlands B.V., is failliet, zo blijkt uit het openbare insolventie register.

Het faillissement is een gevolg van liquiditeitsproblemen bij het moederbedrijf, dat deze maand nog uitstel van betaling kreeg, zo schrijft Schoenvisie. Het Schotse bedrijf kwam namelijk in de schulden als gevolg van verstoringen in de toeleveringsketen door de coronacrisis en de inflatie. Daarnaast zou het warme weer ervoor zorgen dat de consumentenvraag flink daalde.

Hunter Boot Netherlands B.V. distribueert het regenlaarzenmerk in Europa en werkt daarvoor samen met logistiek dienstverlener Bleckmann in Oldenzaal. Op dit moment ligt daar nog een voorraad van 150.000 artikelen opgeslagen, meldt Schoenvisie. De leveringen werden begin juni stilgelegd. De curator meldt aan Schoenvisie dat ‘het de bedoeling is om de activiteiten zo snel mogelijk te hervatten’.