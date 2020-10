Huurinkomsten Retail Estates op pre-corona niveau, winkelpark Alphen aan den Rijn verkocht

De huurinkomsten van Retail Estates, belegger in Belgisch perifeer winkelvastgoed, liggen weer op het niveau van vóór de coronacrisis, dat meldt het bedrijf in hun ‘Covid Update’ die ze sturen voor het begin van het nieuwe kwartaal. Ook wordt vermeld dat het winkelpark in Alphen aan den Rijn verkocht is voor zo’n 15,6 miljoen euro.

In de update staat onder andere dat de handel in perifere winkelpanden is hersteld en dat voor de periode van juli tot en met september 98 procent van de gefactureerde huren geïnd werden, Brantano buiten beschouwing gelaten. Ook blijkt dat de waarde van winkelvastgoed licht is gestegen: eind september was de waarde 0,37 procent hoger dan eind juni.

Retail Estates spreekt van een versneld herstel van het functioneel winkelen in de periferie. “De vlotte toegang met de wagen, de ruime beschikbaarheid van parkings bij grootschalige winkels laten toe efficiënt shoppen te combineren met een voorzichtige omgang met andere bezoekers. Dit leidt tot hogere bezoekersaantallen in perifere locaties, wat op zijn beurt tot omzetstijgingen leidt in de verschillende segmenten van de perifere detailhandel.”

Winkelpark Alphen aan den Rijn verkocht

Retail Estates deelt ook het nieuws dat het winkelpark in Alphen aan den Rijn, een van de kleinere winkelparken in haar Nederlandse portefeuille, is verkocht aan een institutionele belegger ‘die met perifeer winkelvastgoed vertrouwd is’. Het park, dat veertien winkelpanden telt, is verkocht voor zo’n 15,6 miljoen euro, met een meerwaarde van 0,87 miljoen euro. De transactie zal uitgevoerd worden voor het einde van december 2020, legt het bedrijf uit.

Update over FNG en Brantano

Ook wordt er in het verslag een update over de FNG-groep gegeven: “Vandaag werden 18 handelsfondsen overgedragen: zeven aan de groep Deichmann (Van Haren) en elf aan verschillende spelers binnen het fashion segment. Deze 18 handelsfondsen vertegenwoordigen een totaal huurincasso van 2,32 miljoen euro.”

De FNG-groep werd op 3 augustus failliet verklaard en was met de keten Brantano huurder van 26 Retail Estates winkels. Die winkels waren samen zo’n 3,2 miljoen euro waard.