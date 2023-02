'Huurverhoging Westfield Mall of the Netherlands doet ondernemers de das om'

De fikse huurverhoging voor een plek in het luxe winkelcentrum Westfield Mall of the Netherlands doet ondernemers de das om. De Westfield Mall verhoogde de huur per 1 januari met 15 procent, vertellen ondernemers aan het Algemeen Dagblad.

Het luxe winkelcentrum werkt met omzethuur. Wat houdt dat in? Ten eerste moeten ondernemers een bepaalde minimumprijs betalen. Nu komt daar zo’n 15 procent extra bij. Daarbovenop komt: wanneer men meer omzet draait, moet men meer betalen.

Vooral kleinere ondernemers die minder omzet draaien dan de verplichte kale huur, hebben het zwaar, schrijft het AD. En dus vertrekken diverse ondernemers uit de Westfield Mall, waaronder Guess Activewear en Krakatau. Andere ondernemers vertellen bovendien anoniem aan het AD snel te vertrekken en dat het winkelcentrum niet open zou staan voor onderhandelingen. Daarnaast horen de ondernemers soms dat de ruimte waar ze zitten al is onderverhuurd aan een andere partij, schrijft het AD.

Een woordvoerder van de Westfield Mall vertelt dat het winkelcentrum een volledig nieuw concept is die de Nederlandse retailmarkt heeft veranderd: “Het is normaal dat in de eerste jaren de huurdersmix evolueert om te voldoen aan de voorkeuren van consumenten. De veranderingen in het aanbod die wij nu doorvoeren maken deel uit van een normale update van concepten.” Volgens de woordvoerder is de huurverhoging dan ook volkomen logisch. “In het huidige economische klimaat met stijgende kosten is indexering een natuurlijk gegeven voor bedrijven en organisaties.”

De woordvoerder laat verder weten dat nieuwe merken zich binnenkort in de Mall zullen huisvesten.