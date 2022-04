I-did opent fabriek voor gerecycled vilt en andere duurzame textielprojecten in Den Haag

De duurzame organisatie I-did komt met iets nieuws: de I-did Factory, die geopend wordt in Den Haag.

“De I-did Factory is wereldwijd de enige in zijn soort die een compleet circulaire viltketen onder één dak brengt,” zo is te lezen op de website van I-did. Zelfs kleine hoeveelheden oud textiel worden verwerkt tot gerecycled vilt.

Via een bericht op Linkedin deelt I-did haar missie: het mechanisch recyclen van pre- en post-consumer textiel, vilt produceren en R&D projecten uitvoeren in Nederland en de rest van de Europese Unie over textielrecycling en textielproductie.

Beeld via: I-did

Beeld via: I-did

De missie van I-did

Toen oprichter Mireille Geijsen zag dat haar hoogopgeleide Koerdische vriendin geen werk kon vinden, richtte ze in 2009 I-did op, met als doel: sociale inclusie door middel van werk. Bij I-did worden mensen die lange tijd niet hebben gewerkt, gecoacht, zodat ze werknemersvaardigheden leren. Het doel is om hen uiteindelijk te laten doorstromen naar een nieuwe werkgever, zo wordt uitgelegd op de site van I-did. Toen directeur Michiel Dekkers eind 2012 erbij kwam, werd de groeiende textielberg in Nederland ook een belangrijk gespreksonderwerp, zo is te lezen op de site van I-did.

Beeld via: I-did

Elk jaar wordt er 330 miljoen kilogram oud textiel op de textielberg in Nederland gedumpt, zoals vermeld wordt op de site van I-did. Bijdragen aan het opruimen van de groeiende textielafvalberg en langdurig werklozen (iedereen die twaalf maanden of langer werkloos is) aan werk helpen: dat is de gedeelde missie van I-did geworden.

Tijdens de opening van de eerste circulaire viltketen op 19 mei kan men ontdekken hoe textieloverschotten, zelfs met het meest laagwaardige textiel, nu slim gebruikt kunnen worden. De oprichters Dekkers en Geijsen nemen deelnemers dan mee op de weg van idee naar uitwerking van de Factory.

Tijdens de feestelijke opening aan de Televisiestraat in Den Haag wordt een ‘Golden Ticket’ uitgedeeld onder de aanwezigen. De winnaar krijgt een eigen viltlijn, volledig geproduceerd van eigen textiel.