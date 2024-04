iDeal introduceert optie om in termijnen te betalen: iDeal in3

In plaats van ‘Buy Now Pay Later’ introduceert betaaloplossing iDeal nu iDeal in3. Bij de optie kunnen consumenten kiezen om in drie termijnen te betalen, maar wordt de eerste betaling wel meteen voldaan, zo is te lezen in een persbericht.

iDeal werkt voor de nieuwe service samen met het bedrijf in3. De uitrol van de betalingsoptie volgt na een succesvolle pilotfase. De consument betaalt voor de oplossing geen extra kosten en is geen rente verschuldigd over het openstaand bedrag. Webwinkels betalen een vast bedrag per transactie.

iDeal in3 werkt als volgt: De klant kiest voor de in3-betaaloptie. Wanneer de check-out gegevens compleet zijn, toetst in3 de kredietwaardigheid van de klant. Wanneer de klant is goedgekeurd wordt meteen het eerste termijn betaald met Ideal. Bij een geslaagde betaling wordt de order meteen uitgeleverd. Na de eerste betaling ontvangt de klant een e-mail met de betaalgegevens voor de tweede en derde termijn. Na 30 dagen volgt de tweede betaling en na 60 dagen de laatste, aldus het persbericht.

iDeal kiest specifiek voor een ander businessmodel dan het bekende ‘Buy Now Pay Later’ waarbij het volledige bedrag pas achteraf voldaan moet worden. “iDeal breidt uit om in te spelen op de veranderingen in de manier waarop consumenten shoppen en betalen. Mensen kiezen steeds meer voor gemak en vinden flexibiliteit in het betaalmoment steeds belangrijker”, aldus Amos Kater, chief product officer bij Currence iDeal in het persbericht. “Met iDEAL in3 bieden we gebruikers een verantwoorde en gebruiksvriendelijke manier van gespreid betalen aan. Het eerste deel van het aankoopbedrag wordt direct betaald, de rest volgt later. Met name de transparantie die in3 biedt, dat gebruikers achttien jaar of ouder moeten zijn én het voorkomen van overkreditering zijn voor ons belangrijke redenen om met in3 als partner deze oplossing aan te bieden.”