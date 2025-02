IFM Paris: De trends die 2025 zullen vormgeven

Parijs - Is de mode-industrie opnieuw haar fundamenten aan het bekijken, nu gecontroleerde inflatie en de snelle opkomst van ultra-fast fashion elkaar kruisen?

Oppervlakkig gezien zijn de modeprijzen bescheiden gestegen – slechts 10 procent in de afgelopen 30 jaar, aanzienlijk minder dan de algemene inflatie (plus 49 procent over dezelfde periode). Deze schijnbare stabiliteit verhult echter diepgaande structurele verschuivingen. De kloof tussen marktsegmenten is groter geworden, met name tussen ultra-fast fashion en middensegmentmerken. Tegenwoordig kan een item uit het middensegment tot drie keer zo duur zijn als een vergelijkbaar product van Shein. Deze groeiende ongelijkheid verstoort de dynamiek van de industrie en verzwakt premium- en instap-luxe merken, die gevangen zitten tussen de betaalbaarheid van ultra-fast fashion en de exclusiviteit van luxe. De golf van winkelafsluitingen in het middensegment de afgelopen jaren is een duidelijke indicatie van deze kwetsbaarheid.

Tijdens de conferentie "2024 Review and 2025 Outlook" van het Institut Francais de la Mode (IFM) op donderdag 13 februari in Parijs benadrukte Gildas Minvielle, directeur van het IFM Economic Observatory, dat "merken nu rekening moeten houden met prijsgevoelige consumenten, anders lopen ze het risico marktaandeel te verliezen."

Deze prijsaanpassing is echter meer dan alleen een kwestie van het bijstellen van prijsniveaus. Het weerspiegelt een diepere verschuiving in de verwachtingen van de consument, met een groeiende vraag naar meer transparantie in de prijs-kwaliteitverhouding. Het idee van "eerlijke prijzen" evolueert, aangewakkerd door de opkomst van tweedehands mode en de toenemende perceptie dat nieuwe items te duur zijn geworden. Als gevolg hiervan moeten merken harder werken om hun toegevoegde waarde te rechtvaardigen aan een steeds kritischer klantenbestand.

Tweedehands mode: een nieuwe groeimotor?

In reactie op deze veranderende dynamiek ontpopt tweedehands mode zich als een krachtige transformator. In 2024 biedt 58 procent van de door IFM ondervraagde merken nu tweedehands producten aan. Het succes van C2C-platforms zoals Vinted weerspiegelt de kracht van deze trend, gedreven door consumenten die op zoek zijn naar duurzaamheid, kwaliteit tegen toegankelijke prijzen en goede deals.

Het omarmen van dit model brengt echter uitdagingen met zich mee voor merken. Kwesties zoals voorraadbeheer, assortimentscuratie en nieuwe logistieke ketens roepen vragen op over de winstgevendheid. Bovendien heeft de opkomst van tweedehands mode de perceptie van de prijs van nieuwe items veranderd: 32 procent van de consumenten vindt nieuwe producten nu "overdreven duur", waardoor ze hun aankopen verschuiven naar tweedehands goederen of wachten op kortingsperiodes.

Naast economische factoren vindt er ook een culturele verschuiving plaats. Tweedehands mode is niet langer alleen een budgetvriendelijk alternatief – het is een bewuste keuze geworden, verbonden met ethische en milieuoverwegingen. Deze beweging staat in contrast met de consumentistische logica van ultra-fast fashion en benadrukt een dualiteit in de markt: aan de ene kant de snelle versnelling van de consumptie van goedkope producten, en aan de andere kant de bereidheid om te investeren in producten van hogere kwaliteit die langer meegaan.

Xavier Romatet, directeur van IFM, onderstreept deze transformatie: "Tweedehands mode kan niet gelijkgesteld worden met ultra-fast fashion. Het is geworteld in het streven naar kwaliteit en een duurzame aanpak, ver verwijderd van de impuls van lage prijzen alleen."

De onstuitbare opkomst van ultra-fast fashion

Terwijl bewust consumeren terrein wint, zet ultra-fast fashion zijn snelle opmars voort. In 2024 heeft 69 procent van de Franse consumenten al aankopen gedaan via ultra-fast fashion platforms, voornamelijk vanwege de lage prijzen. Shein, dat in 2021 slechts 2 procent van de Franse markt vertegenwoordigde, heeft nu een aandeel van 3 procent, wat een exponentiële groei weerspiegelt.

"Als we ervan uitgaan dat de gemiddelde winkelwagenwaarde op Shein 10 euro is, dan is het platform al de volumeleider in Frankrijk," suggereert Gildas Minvielle – een perspectief dat de omwenteling in de waardeketen van de mode benadrukt.

Dit succes is niet alleen te danken aan lage prijzen. Het is ook gebaseerd op zeer efficiënte logistiek, een hyper-gepersonaliseerd productaanbod en geavanceerde digitale marketing. Met andere woorden, ultra-fast fashion gaat niet alleen over het verlagen van prijzen – het herdefinieert hoe mode wordt ontworpen, geproduceerd en geconsumeerd. Deze evolutie dwingt traditionele merken om hun positionering en digitale strategieën te heroverwegen om te voorkomen dat ze achterop raken.

Desalniettemin weigert 27 procent van de consumenten nog steeds producten te kopen die in China zijn gemaakt – een dalend cijfer dat duidt op een groeiende acceptatie van deze bedrijfsmodellen. Tijdens de IFM-conferentie vroegen de aanwezigen zich af: Zal de strijd tegen ultra-fast fashion terrein winnen? Moeten merken een actievere rol spelen in de directe interactie met consumenten? Misschien door het voorbeeld van Vestiaire Collective te volgen, dat nu de wederverkoop van Shein-producten verbiedt.

De uitdaging van e-commerce en fysieke winkels

E-commerce vertegenwoordigt nu 23 procent van de modeverkoop in Frankrijk, waarbij consumenten het sterk associëren met lagere prijzen. Terwijl retailers zoals Zara en H&M bijna 25 procent van hun omzet online genereren, behalen middensegmentmerken – vaak meer lokaal en minder internationaal – slechts een aandeel van 10 procent. In deze context heruitvindt de fysieke winkel de klantervaring om zich te onderscheiden.

Gildas Minvielle wijst erop: "Een van de strategische fouten die merken hebben gemaakt, is dat ze zich te veel hebben gericht op hun directe concurrenten in plaats van het bredere marktlandschap te analyseren." Zijn opmerking onderstreept de noodzaak van een integrale aanpak die rekening houdt met veranderend consumentengedrag.

De hernieuwde nadruk op winkelervaringen weerspiegelt een verlangen om klantrelaties opnieuw op te bouwen door een meer meeslepende en onderscheidende winkelervaring te bieden. Concept stores, exclusieve services en de opkomst van "retailtainment" (een mix van retail en entertainment) behoren tot de strategieën die merken verkennen om waarde terug te geven aan fysieke winkels.

Wat staat de modemarkt te wachten?

Hoewel de modeconsumptie in 2024 een lichte stijging heeft gekend, heeft het industrielandschap een dramatische verschuiving ondergaan. Het trio Shein-Temu-Amazon is nu goed voor 2,2 miljard euro aan omzet, een stijging van 18 procent ten opzichte van 2023 – een cijfer dat vragen oproept over het vermogen van Europese spelers om zich aan te passen aan deze nieuwe modellen.

Zouden Europese merken levensvatbare alternatieven kunnen ontwikkelen om aan de veranderende consumentenvraag te voldoen? Europa was immers de pionier van fast fashion met wereldwijde giganten zoals Zara en H&M. Zou het nu de leiding kunnen nemen in ultra-fast fashion? FashionUnited vroeg het aan Gildas Minvielle, die antwoordde: "We bekritiseren deze platforms, maar we zouden ons moeten richten op het begrijpen van wat hen zo succesvol maakt."

De mode-industrie staat voor een dubbele uitdaging: het evenwicht bewaren tussen prijs en kwaliteit en zich aanpassen aan de veranderende verwachtingen van de consument. Transparantie, duurzaamheid en betaalbaarheid zijn nu de drie pijlers van een veeleisender en veelzijdiger modelandschap.

Om deze verschuivingen beter te volgen, lanceert IFM een maandelijkse barometer om verkooptrends, marktstructuur en prijsperceptie te monitoren – een essentieel instrument om een industrie in constante beweging te sturen.