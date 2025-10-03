IKKS onder curatele gesteld, meer dan duizend banen in gevaar

Het modemerk IKKS heeft uitstel van betaling gekregen. De procedure bedreigt de meer dan duizend banen van de groep. Persbureau AFP vernam dit vrijdag van de ondernemingsrechtbank in Parijs, wat een bericht van Les Echos bevestigt.

Het merk, dat de betalingen had gestaakt, verkeerde al enkele jaren in zwaar weer. In 2024 kreeg het van schuldeisers kwijtschelding van schulden. Ook investeerders zorgden voor een nieuwe kapitaalinjectie.

Donderdag plaatste de ondernemingsrechtbank van Parijs IKKS echter onder curatele, met een observatieperiode tot april 2026. De procedure geldt alleen voor de Franse activiteiten. IKKS, opgericht in 1987, is een high-end prêt-à-porter merk voor dames, heren en kinderen, met een ‘rock-DNA’, zo verklaarde de directeur in juni 2024 aan AFP.

Met de merken I.Code, One Step en IKKS is de groep actief in Frankrijk en internationaal. Het bedrijf heeft 600 verkooppunten en 1.500 medewerkers wereldwijd, aldus dezelfde bron. In februari 2024 kondigde het bedrijf een reorganisatieplan aan. Dit plan voorzag in het schrappen van 202 van de 1.328 banen in Frankrijk en de sluiting van 77 van de 604 winkels en corners. De aankondiging kwam te midden van een algehele malaise in de prêt-à-porter sector.

Volgens het bedrijf is de sector zwaar getroffen door een combinatie van externe factoren. Denk aan de coronacrisis, de gevolgen van de oorlog in Oekraïne (waar de groep sterk vertegenwoordigd was) en de aanhoudende inflatie. Uiteindelijk raakte het reorganisatieplan 140 banen, omdat door herplaatsingen ongeveer zestig banen behouden konden blijven, onthulde Ludovic Manzon, de directeur van de groep, aan AFP.

Volgens een bron van AFP die bekend is met het dossier, is er dertig miljoen euro vrijgemaakt om het merk te helpen weer winstgevend te worden. Camaïeu, Kookaï, Gap France, Jennyfer, André, San Marina, Minelli, Comptoir des Cotonniers, Princesse Tam Tam, Kaporal... IKKS voegt zich bij de lange lijst van Franse prêt-à-porter bedrijven in moeilijkheden. Deze bedrijven zijn het slachtoffer van een crisis die al enkele jaren aanhoudt.

Deze bekende merken uit de Franse stadscentra lijden onder een explosieve cocktail van factoren. Denk aan de pandemie, inflatie, en stijgende prijzen voor energie, grondstoffen, huur en salarissen. Daarnaast is er nu de concurrentie van tweedehands kleding en van (ultra) fast fashion, met Shein als speerpunt.