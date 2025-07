Illegale producten: Online platform Temu riskeert EU-boete

De Chinese online marktplaats Temu overtreedt de Europese digitale wetgeving, volgens een analyse van experts van de Europese Commissie. Er is aangetoond dat er een hoog risico bestaat voor consumenten in de EU om illegale producten op het platform aan te treffen, meldt de commissie in een voorlopige beoordeling.

Volgens de Europese Commissie is Temu op grond van de Digital Services Act (DSA) verplicht om de risico's van de verspreiding van illegale producten op de marktplaats beter aan te pakken. Vicevoorzitter van de commissie, Henna Virkkunen, zegt hierover: “De online veiligheid van consumenten in de EU is niet onderhandelbaar.”

Het Chinese bedrijf kan nu reageren op de beschuldigingen. Als Temu zijn gedrag niet aanpast of de beschuldigingen niet kan weerleggen, kan de commissie officieel een overtreding vaststellen. Dit kan een boete tot zes procent van de wereldwijde totale omzet van Temu met zich meebrengen.

De commissie, onder leiding van Ursula von der Leyen, benadrukte maandag dat er nog geen definitieve beslissing is genomen over de vraag of Temu daadwerkelijk de EU-wetgeving overtreedt. Ze benadrukte echter wel dat ze ook onderzoek blijft doen naar andere vermeende overtredingen van Temu van de digitale wetgeving, waaronder het gebruik van verslavende ontwerpkenmerken van de marktplaats.

Onderzoek loopt sinds oktober

Er wordt al langer onderzoek gedaan naar Temu. In oktober kondigde de commissie aan dat ze onderzocht of het platform voldoende deed tegen de verkoop van illegale producten. Destijds werd onder meer gezegd dat malafide handelaren weer op het platform verschenen nadat ze waren geblokkeerd.

Verdere beschuldigingen

Onafhankelijk van het DSA-onderzoek treden ook Europese consumentenbeschermingsautoriteiten op tegen Temu. Zoals het netwerk voor samenwerking inzake consumentenbescherming (CPC-netwerk) in november bekendmaakte, overtreden verschillende praktijken op het platform de EU-wetgeving.

Problematische praktijken die destijds werden genoemd, zijn valse kortingsacties, valse recensies en ontbrekende en misleidende informatie over de wettelijke rechten van consumenten. Ook contactgegevens zou Temu verbergen, waardoor klanten niet gemakkelijk contact kunnen opnemen met het platform. Ook wordt de indruk gewekt dat producten slechts beperkt of voor korte tijd beschikbaar zijn.

Handelsbetrekkingen met China staan onder druk

De procedure van Brussel tegen Temu valt samen met een periode van toenemende economische spanningen met China. Zoals vorige week tijdens de EU-China-top duidelijk werd, blijft de vooruitgang op het centrale twistpunt handel uit, ondanks de bereidheid tot overleg. Commissievoorzitter Von der Leyen maakte duidelijk dat de economische betrekkingen tussen de twee grootmachten evenwichtiger moeten worden.