IMF: Duitse economie zal trager groeien

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) verlaagt opnieuw de prognose voor de economische groei in Duitsland. Dit jaar zal de Duitse economie naar verwachting slechts met 0,3 procent groeien. Dat is 0,5 procentpunt minder dan in oktober werd voorspeld.

Voor komend jaar voorspelt het fonds een groei van 1,1 procent (minus 0,3 procentpunt). Daarmee voorziet het IMF voor Duitsland opnieuw de zwakste groei van de toonaangevende westerse G7-industrielanden in het lopende jaar.

'Wereldeconomie blijft stabiel'

Voor de wereldeconomie zijn de vooruitzichten iets beter. Deze zal volgens het IMF dit jaar met 3,3 procent groeien (plus 0,1 procentpunt) en komend jaar eveneens met 3,3 procent.

“De wereldeconomie blijft stabiel, al verschilt de mate van stabiliteit sterk van land tot land”, staat in het geactualiseerde rapport. De groei is lager dan gemiddeld in vergelijking met de eerste 20 jaar van deze eeuw.

Een verscherping van het protectionistische beleid, bijvoorbeeld door een nieuwe golf van importheffingen, zou de handelsspanningen kunnen verergeren, investeringen kunnen verminderen, handelsstromen kunnen verstoren en toeleveringsketens opnieuw kunnen onderbreken, waarschuwt het IMF. De toekomstige Amerikaanse president Donald Trump, die maandag wordt beëdigd, heeft verregaande importheffingen aangekondigd – onder meer tegen China, Canada en Mexico. Hij dreigt ook andere landen met sancties. Het IMF publiceert in april een nieuwe, uitgebreide prognose.