IMF stelt groeiprognose wereldeconomie naar beneden bij

Het International Monetary Fund (IMF) heeft zijn groeiprognose voor de wereldeconomie naar beneden bijgesteld, zo deelde het IMF dinsdag mee in een ‘World Economic Outlook’ update. Volgens de nieuw opgestelde scenario’s zal de wereldwijde economische groei vertragen naar 3,2 procent in 2022, in vergelijking met 6,1 procent vorig jaar. Ook de mondiale groei voor 2023 werd naar beneden bijgesteld, naar een groei van 2,9 procent.

Van de inflatie wordt verwacht dat deze dit jaar zal oplopen tot 6,6 procent in de ‘geavanceerde economieën’ en 9,5 procent in de ‘opkomende markten en de zich ontwikkelende economieën’. De mondiale productiegroei is bijgesteld tot 3,2 procent voor dit jaar en 2,9 procent volgend jaar.

“De risico's voor de vooruitzichten hellen overwegend over naar de neerwaartse zijde”, zo staat er in het persbericht dat het rapport aankondigt vermeld. Een stopzetting van de Europese gasinvoer uit Rusland, het moeilijk kunnen terug dringen van de inflatie, het krapper worden van de arbeidsmarkten en nieuwe corona-uitbraken zijn enkele van de genoemde risico’s voor de aankomende periode. Een prognose waarbij wordt uitgegaan van negatieve uitpakking van al deze risico’s, concludeert een mogelijkheid tot verdere afname van de mondiale groei tot zo’n 2,6 procent in 2022 en 2 procent in 2023. Hiermee zou de mondiale economische groei binnen de laagste tien procent van de resultaten sinds 1970 vallen.