Impact boven label: Kuyichi legt uit waarom het (nog) geen B Corp is

Steeds meer merken krijgen een B Corp certificering. Dankzij vernieuwingen bij B Corp moeten bedrijven met de certificering zich binnen een bepaald aantal jaren weer opnieuw laten certificeren en verbeteringen aantonen. Nederlands duurzaam modemerk Kuyichi is echter geen B Corp, streeft daar op dit moment niet naar en is heel transparant over de redenen waarom.

In het kort: : B Corp is een certificering die bedrijven kunnen krijgen na het doorlopen van een assessment, het voldoen aan gestelde eisen en het ondergaan van een onafhankelijke verificatie. Daarbij moet het bedrijf minimaal twaalf maanden actief zijn en aan lokale wetten voldoen én een structuur hebben waarin alle belanghebbenden worden overwogen bij beslissingen, niet alleen de aandeelhouders. Het bedrijf wordt getoetst op zeven thema’s: (1) Missie, (2) klimaatactie, (3) mensenrechten, (4) eerlijk werk, (5) milieubeheer en circulariteit, (6) gelijkheid, diversiteit en inclusie en (7) overheidszaken en collectieve actie. De hoeveelheid eisen waaraan een bedrijf moet voldoen voor een certificaat hangt af van de grootte en de sector van het bedrijf, zo is te lezen op de website van B Lab.

Kuyichi kreeg steeds vaker de vraag van retailers én consumenten of het een B Corp certificaat heeft. “We merken dat steeds meer retailers rekening houden met duurzaamheid in hun inkoopbeleid”, zo vertelt Zoé Daemen van het merk. “We proberen altijd transparant te zijn en mensen mee te nemen in onze redenen waarom we dingen wel en niet doen. Daarom zijn we in onze duurzaamheidsrapportage heel duidelijk.”

Daemen erkent ook dat er op dit moment heel veel verschillende soorten certificaten zijn die bedrijven kunnen verkrijgen. “Wat is nou waardevol en wat minder? Elk certificaat heeft zijn positieve en negatieve dingen. Het is best wel een warrig landschap.” B Corp is een van de grotere namen in het aanbod en is bij meer en meer mensen bekend. Daarom werd besloten een blog te wijden aan het B Corp-vraagstuk. “Op die manier kunnen we mensen makkelijk naar de informatie sturen.”

Waarom het duurzame modemerk Kuyichi geen B Corp-certificering najaagt

Kuyichi heeft in het verleden de B Impact Assessment ingevuld (dit kan ook als je geen certificeringstraject in gaat) om te zien wat nodig was om een certificaat te behalen. “We dachten: Welke stappen moeten we dan zetten?” Veel van de noodzakelijke stappen waren op het gebied van intern beleid en documentatie. “We zijn een klein team van twaalf mensen in dienst en nog enkele stagiaires. We hebben niet altijd ergens intern beleid over.”

Daemen benadrukt dat hoewel Kuyichi op dit moment het certificaat niet nastreeft, dit in de toekomst kan veranderen. Op dit moment past de structuur van B Corp en hoe Kuyichi impact wil maken simpelweg net niet bij elkaar. “We zien dat we de grootste impact kunnen maken in de toeleveringsketen. Die toeleveringsketen is ook onderdeel van B Corp, maar er zijn nog veel andere elementen. Veel van de focus bij het certificaat is binnen het eigen bedrijf en een kleiner onderdeel is wat er buiten het bedrijf gebeurt.” Kuyichi ziet de meeste ruimte voor betekenisvolle verandering juist in de keten.

Kuyichi is onder andere lid van de Fair Wear Foundation. Dat geeft geen certificaat af, maar helpt de leden met hun duurzaamheidsvraagstukken. “Zij geven de tools en ook lokale teams om aan werkomstandigheden in fabrieken te werken.” Daemen geeft aan dat er op dit moment een traject loopt voor het verbeteren van gendergelijkheid en leefbare lonen. “Geen enkele toeleveringsketen is perfect, maar we proberen binnen onze mogelijkheden zo goed mogelijk jeans te produceren. We werken continu met onze partners aan verbetering.”

“Er zijn veel mooie bedrijven met een B Corp certificaat. Ook kleinere bedrijven, dus het kan echt wel. Je moet alleen besluiten waar je moeite in steekt.” Of men nou impact wil maken in de eigen omgeving, binnen het eigen bedrijf of juist de toeleveringsketen, er zullen altijd keuzes gemaakt moeten worden. Een B Corp worden en blijven is nou eenmaal kapitaalintensief, maar er is ook veel mankracht voor nodig. “Alle certificaten, memberships en audits vragen allemaal weer andere integraties in je team en in heel het bedrijf. Daar heb je middelen voor nodig.”

Daemen geeft aan dat Kuyichi gelooft in waar B Corp voor staat. B Corp wil namelijk een toekomst creëren waarin goed doen en goed presteren hand in hand gaan. “Daar kunnen we alleen maar achter staan.” Kuyichi kiest simpelweg een ander pad om het doel te bereiken.