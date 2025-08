Import kleding VS herstelt in juni, aandeel China blijft krimpen

OTEXA heeft nieuwe gegevens voor juni 2025 vrijgegeven, waaruit blijkt dat de import van kleding in de VS na een daling in mei licht is gestegen. De totale import van kleding bedroeg in juni 2025 2.036,0 miljoen MSME. Dit is een stijging van 0,5 procent ten opzichte van juni 2024. Deze cijfers markeren een verschuiving ten opzichte van de daling van de vorige maand en dragen bij aan een stijging van de kledingimport sinds begin dit jaar. Sinds begin dit jaar tot en met juni 2025 bedroeg de kledingimport in totaal 12.184,3 MSME, een stijging van 4,3 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2024.

De gegevens geven ook een duidelijker beeld van het veranderende inkoopklimaat voor Amerikaanse kledingmerken. Hoewel China een belangrijke leverancier blijft, neemt zijn bijdrage af. De totale handelsimport (textiel en kleding) van China daalde in juni 2025 met 32,9 procent ten opzichte van juni 2024. De cijfers sinds begin dit jaar laten een vergelijkbare trend zien. De totale import van China naar de VS bedroeg 13.703,0 MSME, een daling van 9,2 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2024.

Andere landen zien daarentegen een aanzienlijke groei in hun aandeel in de Amerikaanse importmarkt. India heeft sterke prestaties laten zien: de totale handelsimport is sinds begin dit jaar tot en met juni 2025 met maar liefst 42,1 procent gestegen tot 7.249,7 MSME. Ook Bangladesh liet een aanzienlijke groei zien. De totale handelsimport naar de VS steeg met 21,1 procent tot 1.571,0 MSME. Vietnam is een andere belangrijke speler die groei laat zien. De totale handelsimport steeg met 17,8 procent tot 3.543,7 MSME. Deze gegevens bevestigen de strategische verschuiving van Amerikaanse merken om hun toeleveringsketens te diversifiëren en niet langer afhankelijk te zijn van één land.