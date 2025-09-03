Importheffingen: Levi's VK signaleert 'anti-Amerikaans' risico

Levi's VK heeft een potentiële bedreiging voor zijn bedrijfsvoering geïdentificeerd in de vorm van 'toenemend anti-amerikanisme' als gevolg van de Trump-importheffingen en ander Amerikaans overheidsbeleid. Het bedrijf vreest dat dit sentiment ertoe zou kunnen leiden dat consumenten hun voorkeur verschuiven van Amerikaanse merken naar 'nationale/Europese producten'. Deze zorg, geuit in het strategisch rapport, wordt genoemd als een belangrijk risico, naast andere uitdagingen in de markt.

Ondanks deze zorgen rapporteerde Britse tak van Levi's sterke financiële resultaten voor het jaar eindigend op 30 november 2024. De omzet van het bedrijf steeg met 8,8 procent tot 96,8 miljoen pond en de winst vóór belastingen steeg met 23 procent tot 9,6 miljoen pond. Het bedrijf verklaarde dat het merk Levi's 'zijn aantrekkelijkheid behield ondanks een gespannen consumentenomgeving en een dalende klantfrequentie in de detailhandel'. Het bedrijf merkte echter ook op dat 'het winkelbezoek over het algemeen vlak of zelfs dalend is geweest'. Het rapport onthult ook een daling van het aantal werknemers, met een gemiddeld aantal werknemers dat daalde van 1.857 in 2023 naar 1.630 in 2024, een vermindering van meer dan 200 banen. Het bedrijf schrijft dit toe aan een stijging van het minimumloon, wat 'druk uitoefent op de winst van bedrijven'.

De waarschuwing van het bedrijf over anti-Amerikaanse sentimenten weerspiegelt bredere wereldwijde reacties op het agressieve Amerikaanse handelsbeleid. In het document wordt vermeld dat geopolitieke spanningen, zoals de oorlog in Oekraïne, al verstoringen in de toeleveringsketen hebben veroorzaakt, waardoor schepen moesten worden omgeleid en hogere kosten en vertragingen ontstonden. Hoewel het bedrijf manieren heeft gevonden om deze specifieke risico's te beperken, blijft het politieke risico dat het consumentensentiment zich tegen Amerikaanse merken keert een aanzienlijke, hoewel momenteel niet-gekwantificeerde, bedreiging.

De waarschuwing in het rapport over anti-amerikanisme is een opvallende erkenning, omdat het direct een verband legt tussen het Amerikaanse overheidsbeleid en een potentieel risico voor een Amerikaans merk in het buitenland. Dit is een belangrijke afwijking van puur economische of concurrentierisico's. De vermelde winst- en omzetstijgingen van het bedrijf suggereren dat anti-Amerikaanse sentimenten op het moment van het rapport nog geen wezenlijke impact hadden. De waarschuwing lijkt meer een toekomstgerichte risicobeoordeling te zijn, die anticipeert op een mogelijke toekomstige verschuiving in consumentengedrag in plaats van te rapporteren over een huidige trend.

De zorgen van Levi's staan niet op zichzelf. Het agressieve handelsbeleid van de Trump-regering, inclusief de poging om 'Bevrijdingsdag'-heffingen in te voeren, leidde tot een wereldwijde terugslag. Hoewel een Amerikaans hof van beroep deze tarieven uiteindelijk onwettig verklaarde, waren de aankondiging ervan en de bijbehorende retoriek al voldoende om een rimpeleffect te veroorzaken. In landen zoals Canada en India begonnen consumenten Amerikaanse goederen te boycotten ten gunste van lokale alternatieven, wat aangeeft dat er een tastbare link bestaat tussen politieke acties en consumentengedrag.