Importheffingen-onzekerheid drukt Adidas-aandelen in het rood

Douane-onzekerheid en onzekere eindmarkten belasten de ontwikkelingen bij Adidas en zetten de aandelen van de sportartikelenfabrikant onder druk. De aandelen daalden met meer dan zeven procent op de DAX na de presentatie van de kwartaalcijfers.

Het concern heeft de prognose voor het bedrijfsresultaat (EBIT) dit jaar niet verhoogd, zoals analysebureau Jefferies meldde. Nu vragen experts zich af of de onzekere situatie ook tot meer turbulentie in de orderportefeuilles in de groothandel leidt.

De sterke euro drukte de omzetontwikkeling, zo meldde het bedrijf in Herzogenaurach. De omzet steeg met ongeveer twee procent tot 5,95 miljard euro. Valuta gecorrigeerd realiseerde Adidas een plus van acht procent.

Het bedrijfsresultaat verbeterde met 57,7 procent tot 546 miljoen euro en was beter dan door analisten verwacht. Adidas profiteerde van minder kortingen, lagere productkosten en lagere vrachtkosten.

Voor de rest van het jaar ziet het bedrijf nog steeds 'verbeteringspotentieel'. Het Amerikaanse douanebeleid brengt echter hoge risico's met zich mee.