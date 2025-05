Importheffingen Trump onder vuur: Wat betekent dit voor de handel?

Een Amerikaanse rechtbank oordeelt dat president Trump zijn bevoegdheid overschreed met het instellen van nieuwe importheffingen. De Amerikaanse overheid protesteert, maar de situatie verandert alweer snel.

Welke importheffingen?

De uitspraak van de rechtbank in New York, later herzien door het hof van beroep, heeft betrekking op de meeste importheffingen die door de regering-Trump zijn ingesteld of tijdelijk opgeschort. Dit omvat de heffingen die Trump begin april instelde op wat hij 'Bevrijdingsdag' noemde.

Trump stelde wederkerige heffingen in, gebaseerd op het Amerikaanse handelstekort met andere landen. Vanwege de dalende financiële markten werden deze tijdelijk opgeschort. Tegelijkertijd voerde hij universele heffingen van tien procent in op goederen uit bijna de hele wereld. Ook gelden er specifieke heffingen op goederen uit Canada, Mexico en China.

Heffingen gebaseerd op andere wetgeving dan de noodwet, zoals paragraaf 232 van de Trade Expansion Act uit 1962, vallen hier niet onder. Dit betreft Trumps heffingen op producten zoals staal, aluminium en auto's, en mogelijke heffingen op producten zoals medicijnen en halfgeleiders. Ook hier beroept Trump zich op nationale veiligheid.

De huidige situatie

De rechtbank in New York oordeelde dat de betreffende heffingen moesten worden 'opgeheven en permanent verboden'. De heffingen werden echter niet direct opgeheven; de regering-Trump kreeg een paar dagen de tijd om de uitspraak na te leven. Deze termijn is nu irrelevant door het ingrijpen van het hof van beroep. Trumps importheffingen blijven van kracht zolang de zaak loopt. Dit is overigens niet de enige rechtszaak over Trumps invoerheffingen.

Wat doet Trump?

De uitspraak van de rechtbank is een tegenslag voor Trumps handelsbeleid, maar 'niet het laatste woord', aldus handelsadvocaat Ted Murphy in de New York Times. De Amerikaanse overheid ging direct in beroep tegen de uitspraak, met succes.

Trumps woordvoerster Karoline Leavitt bekritiseerde de rechters in New York, die 'schaamteloos hun macht misbruiken' om beslissingen van president Trump over te nemen.

Ook de uitspraak van het hof van beroep, dat de blokkering van de heffingen ophief, is waarschijnlijk niet het laatste woord. Uiteindelijk kan de zaak voor het Hooggerechtshof komen. Daar heeft Trump tijdens zijn eerste termijn de meerderheid aanzienlijk naar rechts verschoven.

Trump kan ook proberen de heffingen in te stellen op basis van andere wetgeving. Zijn woordvoerster suggereerde dat dit een optie is. Als hij dit doet, zullen er waarschijnlijk weer rechtszaken volgen. De onzekerheid voor handelspartners, consumenten en markten blijft dus bestaan. De Duitse DAX-index reageerde nauwelijks op de eerste uitspraak tegen Trumps importheffingenbeleid en sloot uiteindelijk licht lager.

Gevolgen voor het handelsconflict met de EU

'Voor de EU en andere exporteurs is de uitspraak geen reden tot geruststelling', aldus Laura von Daniels van de Stiftung Wissenschaft und Politik na de eerste uitspraak. Ze wijst op andere wetten die Trump kan gebruiken om heffingen in te stellen. 'Hiervoor moet hij wel het Congres betrekken en de implementatie duurt dan iets langer.' Eenmaal ingevoerd, zouden de heffingen dan echter jarenlang blijven bestaan.

Ook Michael Hüther, directeur van het Institut der deutschen Wirtschaft, benadrukt: 'De onzekerheid blijft groot.' Hij stelt dat er 'een vertrouwensbreuk is ontstaan door het handelsbeleid in combinatie met twijfelachtige veiligheidsgaranties en speculaties over de rol van de Amerikaanse dollar als wereldmunt'. Duitsland en Europa moeten zich op hun eigen sterke punten concentreren.

Reacties Duitsland en EU

Zowel de Duitse regering als de EU reageerden terughoudend. Een woordvoerder van het Duitse ministerie van Economische Zaken wilde lopende rechtszaken in de VS niet becommentariëren. 'We blijven hopen op een voor beide partijen goede oplossing in de onderhandelingen tussen de Europese Commissie en de Amerikaanse regering.'

De Europese Commissie, verantwoordelijk voor handelsbeleid, wilde de zaak evenmin becommentariëren. Ze onderhandelt momenteel met de Amerikaanse regering over een mogelijke deal om wederzijds heffingen en andere handelsbeperkingen op te heffen.