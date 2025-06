Importheffingen: Vietnam vraagt steun van Amerikaanse kledingmerken

Hanoi - Hanoi heeft Amerikaanse textielbedrijven opgeroepen om Vietnam te steunen bij de regering-Trump, in de pogingen om een extra belasting van 46 procent te vermijden die de handel tussen beide landen zou schaden.

Vietnam, dat massaal kleding en schoenen produceert voor internationale merken, heeft zich sterk ingezet om te voldoen aan de eisen van zijn belangrijkste klant.

Minister van Industrie en Handel Nguyen Hong Dien heeft in de Verenigde Staten de American Apparel & Footwear Association (AAFA) ontmoet, die meer dan duizend merken, distributeurs en fabrikanten vertegenwoordigt, meldde het ministerie. De minister, die de onderhandelingen namens zijn regering leidt, heeft ook overlegd met grote Amerikaanse bedrijven, waaronder Gap, Levi Strauss en Under Armour. "De minister heeft opnieuw bevestigd dat Vietnam een betrouwbare partner is in de wereldwijde toeleveringsketen en de wens geuit om de samenwerking voor eerlijke en duurzame handel te versterken", aldus het persbericht.

De obsessie van president Donald Trump om de Amerikaanse handelsbalans te herstellen, baart de Vietnamese autoriteiten zorgen, omdat ze sterk afhankelijk zijn van export om de economische ontwikkeling van het land voort te zetten na decennia van oorlog.

Trump dreigt een extra belasting van 46 procent op te leggen op producten die uit Vietnam worden gekocht, waaronder textiel, als er niet binnen enkele weken een akkoord wordt bereikt dat de handel in evenwicht brengt. In 2024 kochten de Verenigde Staten voor ongeveer 136 miljard dollar aan goederen van Vietnam en verkochten ze voor 13 miljard dollar. Het tekort van 123 miljard dollar, een stijging van achttien procent ten opzichte van 2023, is het op twee na hoogste totaal voor Washington, na China en Mexico.

Deze week hebben Amerikaanse bedrijven in Vietnam het Witte Huis opgeroepen de geplande importheffingen te verlagen. Hanoi heeft ook toenadering gezocht tot Amerikaanse bedrijven en de familie Trump, die onlangs is begonnen met de bouw van een luxe hotelcomplex van 1,5 miljard dollar in de buurt van Hanoi, in samenwerking met een lokale projectontwikkelaar. Vietnam heeft dan ook beloofd om voor meer dan twee miljard dollar aan Amerikaanse landbouwproducten te kopen.