In 2024 produceerde Portugal tachtig miljoen paar schoenen, waarvan negentig procent bestemd voor export

28 miljoen paar schoenen werden geproduceerd. Daarvan werden er 66 miljoen geëxporteerd. Dat is een percentage van negentig procent. In 2024 bevestigde de Portugese schoenenindustrie haar dynamiek. De ambities zijn gericht op duurzaamheid en innovatie.

Volgens gegevens van APICCAPS (de Portugese vereniging van schoenenfabrikanten en -ontwerpers) bereikte de export in de schoenensector 2,1 miljard euro in 2024.

De Portugese schoenenindustrie is gespecialiseerd in de export van leren schoenen. Leren schoenen vertegenwoordigen momenteel 83 procent van de buitenlandse handel. Portugal is momenteel de tiende exporteur wereldwijd.

De Portugese schoenen werden vorig jaar in 170 landen verkocht. Qua internationale handel zijn de referentiemarkten respectievelijk Duitsland, Frankrijk en Nederland.

Portugal exporteerde ook voor meer dan negentig miljoen euro aan schoenen naar de Verenigde Staten. Dit is de markt waar de Portugese schoen de beste indicatoren liet zien: 109 procent groei in de afgelopen tien jaar. Het valt nog te bezien wat de impact van de veranderende douanetarieven op deze markt in de toekomst zal zijn.

Doelstelling: een internationale referentie worden

Sinds 2024 toont de Portugese schoenensector zijn ambitie. Het strategisch plan voor de komende tien jaar is gepresenteerd. De uitdaging is om ‘een internationale referentie te worden in de ontwikkeling van duurzame oplossingen’. Hiervoor is een investering van zeshonderd miljoen euro gepland tot 2030. Twee grote investeringen lopen al: een investering van zeventig miljoen euro op het gebied van duurzaamheid (project Bioshoes4ll) en een investering van vijftig miljoen euro in automatisering en digitalisering (project FAIST).

De Portugese schoenensector (schoenen, componenten en lederwaren) telt momenteel vijftienhonderd bedrijven, met veertigduizend banen in totaal.