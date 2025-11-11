In Apeldoorn en Deventer wordt tweedehandskleding voortaan gratis opgehaald per fiets

Inwoners van Apeldoorn en Deventer kunnen vanaf deze week hun gebruikte kleding gratis aan huis laten ophalen door Fietskoeriers. Bewoners kunnen via reshare.nl een ophaalafspraak plannen. De kleding wordt daarna gesorteerd en hergebruikt of gerecycled.

De nieuwe service is een samenwerking tussen Leger des Heils ReShare en Fietskoeriers en moet het doneren van kleding duurzamer en makkelijker en toegankelijker maken, zo staat in het persbericht.

Volgens ReShare directeur Michel Rosenquist wil de organisatie het doneren van kleding zo laagdrempelig mogelijk maken, vooral voor mensen die minder makkelijk naar een inzamelpunt kunnen gaan. Fietskoeriers eigenaar Joost Arends noemt de samenwerking “een logische stap richting schonere en socialere steden.”