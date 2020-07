In beeld: Yest lanceert nieuwe Spring'21 collectie

De spring’21 collectie van Yest, is gebaseerd op drie verschillende thema’s die elk hun eigen verhaal vertellen. Het komende voorjaar staan Marine Romance, Spring tropics en Crafted Naturals centraal.

Marine Romance

Nautische- en vintage romantische invloeden vormen de basis voor de Marine Romance collectie. De Bretonse streep, wit broderie en klassieke blauwe paisley prints gecombineerd met marine blauw, chambray blauw of denim. Een prachtige camel kleur geeft wat warmte aan dit frisse geheel. De collectie is makkelijk te combineren met onze basics en denim items.

Spring Tropics

In het voorjaar verlangen we naar de frisse en felle kleuren van de zomer! Het Spring Tropics verhaal is geïnspireerd op de felle kleuren van de blauwe orchidee en de tropische vogels. Een fleurige bloemenprint en subtiele animal prints gecombineerd met lederlook een fijne breisels maken dit verhaal draagbaar voor heerlijk voorjaarsweer.

Crafted Naturals

Landelijk boerenleven is de kleurinspiratie voor het Crafted Naturals thema. Natuurlijk bruin en crème, de kleuren van rieten manden en kruiden in combinatie met een staalblauw van een blikken emmer. Breisels en geweven stoffen geven diepte aan deze natuurlijke kleuren. Ook zien we gewassen en vervaagde effecten gecombineerd met etnische prints in dit verhaal, welke ook goed matchen met suèdine en zwarte denim.

Over Yest

Yest is een internationaal modelabel met Nederlandse roots gericht op dé vrouw, ongeacht haar leeftijd of maat. Iedere vrouw kan er uitzien als Yest, vrouwelijk, positief en happy. Yest laat je stralen!

Een enthousiast team ontwerpt maar liefst zes keer per jaar een nieuwe collectie die aansluit bij de hedendaagse modetrend. Door een gevarieerde mix van sprekende prints en kleuren, diversiteit aan stoffen en stijlen en subtiele details, krijgt de collectie hét typische Yest gevoel; gemakkelijk, casual, vrouwelijk en comfortabel. Een collectie die geschikt is voor de modieuze, elegante als sportieve vrouw. Kortom, voor alle VROUWEN!

Yest kenmerkt zich door een goede prijs-kwaliteitsverhouding, comfortabele pasvormen en mooie materialen, waarbij we met een warm hart kijken naar de mens en planeet. Duurzaamheid speelt een steeds belangrijkere rol in het productieproces. Items gemaakt van Tencel, gerecycled polyester, organisch katoen en EcoVero viscose, wij streven er naar deze een steeds grotere rol in de collectie te laten innemen!

Yesta

No limits to age or size! En om dat laatste te benadrukken, is de collectie van Yest ook verkrijgbaar in de plussize maten 44 tot 58/60, maar dan onder de naam Yesta.