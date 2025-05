In India is 'patriottische' mode niet aan te slepen na het conflict met Pakistan

Enkele uren na de eerste Indiase raketten op Pakistan roken ondernemers hun kans. Ze lanceerden direct de productie van T-shirts en andere merchandise in de kleuren van Operatie ‘Sindoor’.

Van 6 tot en met 10 mei stonden de twee nucleaire machten aan de rand van een nieuwe oorlog. Ze veroorzaakten de ernstigste militaire confrontatie sinds 1999, tot het verrassende staakt-het-vuren dat Donald Trump aankondigde. De operatie, bevolen door de Indiase premier Narendra Modi als vergelding voor een aanslag in Indiaas Kasjmir, kreeg de naam ‘Sindoor’. Dit is de rode poeder die hindoeïstische echtgenotes aanbrengen op de scheiding van hun haar.

Het werd al snel het onderwerp van een uitgebreide propagandacampagne op sociale media en in de nationale media. Het doel was het aanwakkeren van het hindoeïstische, patriottische gevoel. Indiase handelaren zagen hierin al snel een kans op lucratieve winsten.

Adi Arora, oprichter van het Indiase textielbedrijf KadakMerch, vertelt aan persbureau AFP: “Onze ontwerpers hebben vier of vijf ontwerpen gemaakt” met verwijzing naar de militaire operatie. Toen (onze producten) online stonden, ging het viraal en de vraag is erg groot”, zegt hij verheugd.

Zijn fabriek, gevestigd in een kleine industriestad in het noorden van India, produceerde meer dan 2.000 T-shirts en andere textielproducten met het ‘Sindoor’-logo. Zijn ‘bestseller’ is een T-shirt met de woorden van een generaal van de luchtmacht. Deze weigerde een vraag te beantwoorden over Indiase verliezen: “Het is ons werk om het doel te raken, niet om de lijkzakken te tellen”.

Op X promoot Kanchan Gupta, adviseur van de Indiase regering, een T-shirt met het logo ‘Operatie Sindoor’. Een andere internetgebruiker, Anurag Sinha, toont dezelfde boodschap met de slogan ‘India staat op tegen terrorisme’.

De Indiase schrijver en journalist Kunal Purohit zegt: “Het feit dat de regering in zo’n ernstig moment eraan dacht om een visual te creëren voor de militaire operatie, was een goed idee”.

Purohit, auteur van een boek over ‘Hindutva Pop’, de muziek die hindoeïstische, nationalistische ideeën promoot, analyseert: “Ik denk dat het belangrijk was voor de regering om haar standpunt goed te verkopen aan de bevolking”.

De visuele identiteit van de operatie, die verwijst naar de hindoeïstische cultuur, is een manier voor de regering om de nationalistische trots aan te wakkeren. “Die is nog groter als India in conflict is met zijn oudste vijand, Pakistan”, oordeelt hij. Tijdens de gevechten verboden de Indiase autoriteiten de verkoop van vlaggen en merchandise in de kleuren van Pakistan. Ze bevalen onder meer webwinkels om “alle inhoud van dit type te verwijderen”.

Een klein online bedrijf, Hank Hawk, gevestigd in Punjab (noordwesten), sprong ook gretig in op de trend. De baas, Deepak Kumar, zegt verheugd: “We hebben veel vragen ontvangen. Mensen zijn erg geïnteresseerd”. Hij beweert bestellingen uit het hele land te hebben ontvangen. Arora bevestigt: “Mensen wilden hun steun betuigen aan het Indiase leger”.

Het dragen van een T-shirt is de “beste en goedkoopste manier” om je overtuigingen te tonen, analyseert hij. Hij beweert zelfs bestellingen te hebben ontvangen van officieren van het Indiase leger.

Journalist Kunal Purohit benadrukt dat Narendra Modi sinds zijn aantreden in 2014 “met succes heeft gesteund op de populaire cultuur” om zijn ideeën te promoten. “De regering en de regeringspartij hebben dit moment bewust populair gemaakt” en “iedereen wil erbij horen”, benadrukt hij.

Dit is ook de verkopers van de Janpath-markt in het hart van New Delhi niet ontgaan. Ze zijn altijd op zoek naar de laatste trends en wachten ook op hun levering van kleding met het ‘Sindoor’-logo. De eigenaar van een kraam, die anoniem wil blijven, merkt op: “Mensen zijn dol op +India+-T-shirts en de IPL (Indiase cricketcompetitie), waarom zouden ze deze niet leuk vinden?”. Voor hem is “het leger ook een symbool van India”. “We gaan ze heel snel verkopen”, verzekert hij.