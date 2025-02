In Turkije vreest de textielsector Syriërs te verliezen

In Turkije heeft de textielsector zorgen over het verlies van Syrische arbeiders. Ali Gozcu, directeur van ALG Teksil in Gaziantep, zegt: "Syriërs hebben veel bijgedragen aan de ontwikkeling van de textielsector in Turkije. Als ze vertrekken, krijgen we een serieus arbeidsprobleem."

Samenvatting De Turkse textielsector maakt zich zorgen dat veel Syrische arbeiders, die voor een groot deel de arbeidskrachten vormen, zullen vertrekken nu Bashar al-Assad is afgezet.

Het vertrek van deze arbeiders zou leiden tot een ernstig tekort aan arbeidskrachten, hogere loonkosten en duurdere productie.

Hoewel een massaal vertrek op korte termijn onwaarschijnlijk is, onderzoeken Turkse bedrijven alternatieven zoals het openen van fabrieken in Syrië om de productie te kunnen voortzetten.

Gaziantep, gelegen vlak bij de grens en op ongeveer twee uur van Aleppo, herbergt een half miljoen Syriërs. "We verwachten geen direct vertrek, maar als het gebeurt, verliezen we veel arbeidskrachten," voegt Gozcu toe. Ongeveer zeventig procent van zijn werknemers is Syrisch. Yusuf Samil Kandil, kwaliteitscontroleur bij Beni Giy, bevestigt: "Alle werknemers hier zijn Syriërs." Hij waarschuwt dat als de Syriërs vertrekken, de loonkosten aanzienlijk zullen stijgen, wat de productie ook duurder maakt.

Turkije is de zesde grootste textielproducent ter wereld, en de meeste textielbedrijven zijn gevestigd in het zuidoosten van het land, waar de meeste Syrische vluchtelingen zich bevinden (twee komma negen miljoen volgens de autoriteiten). Officieel hebben bijna honderdduizend Syriërs een werkvergunning, maar experts schatten dat ongeveer een miljoen Syriërs werken, voornamelijk in de bouw, de industrie en de textielsector. Het vertrek van deze arbeiders zou een zware klap zijn voor de textielsector, die al worstelt met inflatie en stijgende kosten.

Volgens het Turkse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn er sinds de val van Bashar al-Assad meer dan eenenachttigduizend Syriërs teruggekeerd naar Syrië. Dit aantal zal naar verwachting in juni toenemen, voor de feestdagen en na het einde van het schooljaar.

'Niemand meer om te werken'

Bij ALG Teksil werken tientallen jonge mannen en vrouwen aan hun machines, waarmee ze duizenden t-shirts produceren. Zekeriya Bozo, een vijfenvijftigjarige arbeider, zegt: "Als de Syriërs vertrekken, is er niemand meer om te werken. Tachtig tot negentig procent van de werknemers hier is Syrisch." Bozo hoopt zelf terug te keren naar Syrië en daar een bedrijf te starten.

Desondanks zijn de zorgen over een massaal vertrek volgens experts ongegrond, omdat de situatie in Syrië nog te onzeker is. Professor Murat Erdogan legt uit: "Hoewel ze blij zijn dat Assad weg is, was dit slechts één van de obstakels voor hun terugkeer." De meeste Syriërs hebben hun leven in Turkije opgebouwd, waar de afgelopen twaalf jaar meer dan negenhonderdzeventigduizend baby's zijn geboren. Ondanks de moeilijke arbeidsomstandigheden weten de Syriërs dat ze in Turkije meer verdienen dan in Syrië.

Verhuizen naar Syrië?

Ali Gozcu denkt na over manieren om de productie voort te zetten als zijn Syrische werknemers vertrekken, waarvan velen uit de regio Aleppo komen. "We zijn erg close met onze Syrische arbeiders. Als ze problemen hebben om terug te komen, openen we werkplaatsen in Syrië voor hen," zegt hij.

Kemal Kirisci, migratie-expert bij de Brookings Institution, ziet een toekomst voor handel tussen Syrië en Turkije. "Syrië is een veelbelovend land op lange termijn. Idealiter moeten mensen vrij kunnen bewegen tussen de landen. De Turkse industrie en economie zouden winnen, net als Syrië en zijn nieuwe regime," stelt hij voor.