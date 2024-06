Inbrekers maken bij Bulgari half miljoen buit, breken in via riolering

Het lijkt een verhaal uit een film, maar toch overkwam het luxemerk Bulgari echt. Inbrekers kregen toegang tot de winkel in Rome door middel van oude rioleringstunnels en maakten vervolgens een half miljoen buit, zo melden meerdere Italiaanse media.

Media melden dat de dieven een gat hebben gemaakt in een naastgelegen pand en vanuit daar toegang hebben gekregen in de kelder en dienstruimten van het winkelpand van Bulgari. Hoewel het alarm alsnog meteen afging, konden de dieven meerdere vitrines inslaan en items meenemen voordat de politie arriveerde.

De politie is op zoek naar de inbrekers en onderzoekt camarabeelden van Bulgari en van Via Condotti, de straat in Rome waarin de winkel is gevestigd.