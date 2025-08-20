India schort importheffingen op ruwe katoen op tot september 2025

De Indiase overheid heeft tijdelijk alle douanerechten op de import van ruwe katoen opgeschort, van 19 augustus tot en met 30 september 2025. Met de vrijstelling wordt een importheffing van 11 procent opgeschort, 5 procent basis douanerecht, 5 procent landbouwinfrastructuur- en ontwikkelingsheffing en ook 10 procent sociale welzijnsbijdrage. Deze beslissing is bedoeld om de binnenlandse katoenprijzen te stabiliseren, de kosten voor de textielindustrie te verlagen en het concurrentievermogen van de Indiase export te ondersteunen.

De stap komt rechtstreeks ten goede aan Amerikaanse exporteurs, die een gemakkelijkere markttoegang in India nastreven nadat de Verenigde Staten eerder dit jaar tarieven op Indiase producten hebben opgelegd. De beslissing wordt gezien als een teken van flexibiliteit van New Delhi in lopende bilaterale handelsbesprekingen met Washington, met name over gevoelige sectoren zoals landbouw en zuivel.

De Verenigde Staten hebben hun geplande bezoek aan New Delhi voor de zesde ronde van handelsbesprekingen afgezegd, er is geen nieuwe datum bekendgemaakt. De beslissing om de importheffing op katoen op te schorten komt nadat de wederkerige tarieven van 25 procent van de Amerikaanse president Donald Trump op de Indiase export op 7 augustus van kracht werden, die op 27 augustus kunnen verdubbelen tot 50 procent vanwege nieuwe tarieven met betrekking tot de oliehandel van India met Rusland.

India schrapt heffingen op import ruwe katoen

De Indiase textielsector is sterk afhankelijk van katoen. De katoenwaardeketen biedt werk aan bijna 35 miljoen mensen en is goed voor ongeveer 80 procent van de totale textielexport van het land. Het besluit van de overheid is ook een reactie op het krappe binnenlandse aanbod en de stijgende prijzen, die hebben geleid tot zorgen over de kostendruk in de textielindustrie.

Door belastingvrije import toe te staan, wil de overheid de grondstofprijzen stabiliseren voorafgaand aan het feestseizoen, wanneer de vraag naar kleding doorgaans toeneemt. De katoenimport van India is gestegen tot 2,71 miljoen balen in het fiscale jaar 2025, tegenover 1,52 miljoen balen in het fiscale jaar 2024 en 1,46 miljoen balen in het fiscale jaar 2023. Dit staat in contrast met de binnenlandse katoenproductie van het land, die is gedaald van 33,7 miljoen balen in fiscaal jaar 2023 tot naar schatting 30,7 miljoen balen in fiscaal jaar 2025.

India importeert katoen voornamelijk uit Verenigde Staten, die een belangrijke bron zijn geworden nadat China extra heffingen op Amerikaans katoen heeft opgelegd. Andere belangrijke leveranciers zijn Brazilië, Egypte en enkele Afrikaanse landen zoals Benin, Tanzania en Mali, die gespecialiseerde katoensoorten leveren die niet op grote schaal in India worden verbouwd. Ook Australië exporteert katoen naar India.

Indiase textielaandelen stijgen na de aankondiging

Na de aankondiging van de overheid stegen de Indiase textielaandelen scherp, sommige klommen dinsdag met wel 8 procent. Aandelen die stegen waren onder meer Vardhman Textiles, Vardhman Spinning, Arvind, Nahar Spinning, KPR Mill en Trident. De aandelen van Vardhman Textiles stegen met 9,3 procent, terwijl Ambika Cotton Mills met 7,6 procent steeg en Welspun Living met 6,5 procent sprong.

Deze tijdelijke verlichting wordt gezien als een cruciale stap om India te helpen concurrerend te blijven ten opzichte van andere textielproducerende landen zoals Bangladesh en Vietnam, die te maken hebben met lagere importkosten. Deze reactie van de markt weerspiegelt het optimisme van beleggers dat het wegnemen van de heffingen de kostendruk op de kledingindustrie zal verlichten en de algehele gezondheid van de textiel- en kledingsector zal ondersteunen, een belangrijke bijdrage aan de werkgelegenheid en export van India.