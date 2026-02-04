India versterkt handelspositie: Ook deal met de VS

Nog geen twee maanden onderweg en het jaar 2026 lijkt nu al veelbelovend voor handelsovereenkomsten. De inkt van wat waarnemers ‘de moeder aller handelsovereenkomsten’ noemen, is nog maar net droog. Het gaat om de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en India, ondertekend op 27 januari. Nu staat er alweer een nieuwe deal in de schijnwerpers. De Indiase premier Narendra Modi en de Amerikaanse president Donald Trump kondigden op 2 februari een historische handelsovereenkomst aan. Dit zorgde voor een golf van optimisme in de textiel- en kledingsector.

Na een periode van strafheffingen tot wel 50 procent door geopolitieke spanningen, wordt de verlaging van de wederzijdse importheffingen naar 18 procent gezien als een cruciale reddingslijn. Voor een industrie die een aanzienlijke bijdrage levert aan het Indiase bbp en miljoenen mensen werk biedt, is deze overeenkomst meer dan alleen een fiscale aanpassing; het is een herstel van de wereldwijde positie.

Herstel van de wereldwijde concurrentiepositie

Het directe sentiment vanuit de brancheorganisaties is dan ook een van diepe opluchting. De hoge tariefmuur had Indiase kleding eerder uit de Amerikaanse markt geprijsd, waardoor concurrenten in Zuidoost-Azië terrein konden winnen. Volgens Ashwin Chandran, voorzitter van de Confederation of Indian Textile Industry (CITI), geciteerd in ANI News, geeft het tarief van 18 procent Indiase fabrikanten eindelijk weer lucht: “Deze tariefverlaging zorgt ervoor dat onze textiel- en kledingexporteurs weer effectief kunnen concurreren op de Amerikaanse markt, de grootste afzonderlijke markt voor de Indiase textiel- en kledingexport.”

Naast de balansen zal de overeenkomst naar verwachting de productiemotoren in belangrijke centra als Tiruppur en Noida opnieuw aanzwengelen. Tijdens het hoogtepunt van het tariefconflict waren veel fabrieken gedwongen op verminderde capaciteit te draaien, wat leidde tot wijdverbreide zorgen over de werkgelegenheid. De CITI-voorzitter benadrukte verder de sociale impact van de overeenkomst en voegde daaraan toe: “Deze deal zal er ook voor zorgen dat fabrieken weer op volle toeren kunnen draaien en dat de werkgelegenheid weer op het oude niveau komt,” aldus The Hindu.

Strategisch voordeel ten opzichte van concurrenten in de regio

Marktanalisten suggereren dat het nieuwe tarief van 18 procent India een ‘marginaal maar significant’ voordeel geeft ten opzichte van zijn naaste concurrenten. Landen als Bangladesh en Vietnam domineren al lange tijd de markt voor laaggeprijsde kleding, maar zij worden momenteel geconfronteerd met Amerikaanse heffingen van rond de 20 procent. Volgens berichten in The Times of India ziet de industrie dit als een strategische opening: “Met 18 procent zal de heffing op Indiase kledingstukken marginaal lager zijn dan de 20 procent die geldt voor kleding uit Bangladesh of Sri Lanka.”

De sector mikt nu op een terugkeer naar dubbelcijferige groei nu de cyclus van zomerorders nadert. Industriedeskundigen geloven dat de timing onberispelijk is, waardoor een langetermijnverschuiving van westerse inkopers naar andere inkoopbestemmingen wordt voorkomen. Prabhu Dhamodharan, convenor van de Indian Texpreneurs Federation (ITF), gaf in de Business Standard een optimistische kijk op het herstel: “Vanaf het boekjaar 27 kan de sector een maand-op-maand dubbelcijferige groei zien in de export van kleding en huishoudtextiel, waardoor de maandelijkse kledingexport stijgt naar 1,5 miljard tot 1,6 miljard Amerikaanse dollar.”

Versterking van de toeleveringsketens

De overeenkomst wordt ook gezien als een katalysator voor diepere investeringen in het Indiase productielandschap. Grote conglomeraten met een aanzienlijke aanwezigheid in beide landen zien de overeenkomst als een basis voor meer geïntegreerde activiteiten. “Wij zien deze overeenkomst helpen bij het vormgeven van veerkrachtigere toeleveringsketens, het ontsluiten van productiemogelijkheden en het stimuleren van de economische concurrentiekracht op de lange termijn in zowel de VS als India,” aldus Kumar Mangalam Birla, voorzitter van de Aditya Birla Group, volgens The Hindu.

Een voorzichtige weg vooruit

Nadat de handelsovereenkomst tussen India en de VS maandenlang vastzat, kwam de aankondiging van Trump voor velen als een verrassing. Anderen wijzen op de druk die op de regering-Trump werd uitgeoefend door de vrijhandelsovereenkomst tussen India en de EU. Immers, als India meer Europese goederen zou kopen in plaats van Amerikaanse, zou dat de Amerikaanse economie hard raken.

De handelsovereenkomst heeft mogelijk wel een prijs. Zoals eerder gesuggereerd en herhaald door Trump in zijn socialemediapost op Truth Social, eisen de VS mogelijk dat India stopt met de import van ruwe olie uit Rusland. Hoewel Modi de aankondiging van het verlaagde tarief op Indiase goederen verwelkomde, repte hij met geen woord over de import van ruwe olie uit Rusland.

Voorlopig is de stemming in India feestelijk. De aandelenmarkten en de roepie stijgen al in het licht van de laatste ontwikkelingen. “Hoewel het venijn in de staart zit, haalt het een zwaard van Damocles boven de roepie-, aandelen- en rentemarkt weg. Laten we hopen dat het een win-winsituatie is voor beide landen,” vatte fondsbeheerder Nilesh Shah samen volgens de BBC.