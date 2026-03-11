Inditex behaalt 6,22 miljard euro winst in 2025 na een groei van plus 3,2 procent

Madrid – Inditex, het moederbedrijf van populaire modeketens als Zara, Bershka en Massimo Dutti, maakt vandaag de geconsolideerde resultaten van het afgelopen boekjaar 2025 bekend. Het boekjaar, dat liep van 1 februari 2025 tot en met 31 januari 2026, sluit de onderneming zoals verwacht af met nieuwe recordcijfers voor zowel omzet als winst.

Volgens de informatie die vanochtend is verstrekt aan de Spaanse financiële toezichthouder (CNMV), sloot Inditex het boekjaar af met een totale omzet van 39,86 miljard euro. Dit is een stijging van plus 3,19 procent ten opzichte van de omzet van 38,63 miljard euro in 2024. De directie van de groep meldt een stijging van 7 procent bij constante wisselkoersen.

Wat de winstgevendheid betreft, blijft de omzet net onder de grens van 40 miljard euro. De winst doorbreekt in 2025 echter de grens van 6 miljard euro, met een nettowinst van 6,22 miljard euro aan het einde van het boekjaar. Dit cijfer vertegenwoordigt een groei van 5,84 procent ten opzichte van de nettowinst van 5,88 miljard euro aan het einde van het vorige boekjaar.

“Deze resultaten weerspiegelen het vermogen van onze teams om het vertrouwen waar te maken dat miljoenen klanten dagelijks in onze acht winkelformules stellen,” benadrukt Óscar García Maceiras, CEO van Inditex, in een verklaring van de directie. “De verbinding met hen, het begrijpen van hun wensen en het aanbieden van het beste product en een onderscheidende ervaring,” voegt Maceiras toe, “is de basis voor onze groeiverwachting op de lange termijn.”

Algemene groei per keten en sterke omzetstijging in Azië

Een gedetailleerde blik op de prestaties per keten in 2025 laat zien dat Zara (inclusief Zara Home en Lefties) de grootste inkomstenbron blijft met een jaaromzet van 28,05 miljard euro (plus 0,98 procent). Daarna volgen Bershka met een omzet van 3,29 miljard euro (plus 12,15 procent), Stradivarius met 3 miljard euro (plus 12,69 procent) en Pull&Bear met 2,55 miljard euro (plus 3,12 procent). Massimo Dutti noteert een omzet van 2,02 miljard euro (plus 3,01 procent). Oysho is de keten met de grootste omzetstijging in 2025, met een omzet van 960 miljoen euro (plus 15,52 procent).

Wat de prestaties per regio betreft, laten de schattingen van Inditex een lichte daling van de omzet in Europa zien tot circa 26,79 miljard euro (min 0,36 procent). In Spanje is er een groei tot 6,34 miljard euro (plus 1,77 procent), terwijl de omzet in de overige Europese markten krimpt tot 20,66 miljard euro (min 1 procent). In Noord- en Zuid-Amerika groeit de omzet licht tot circa 7,1 miljard euro (plus 0,81 procent). In Azië en de overige kleinere markten is de omzet sterk gestegen tot circa 5,98 miljard euro (plus 27,01 procent).

De directie van Inditex benadrukt dat de groei, bij constante wisselkoersen, niet alleen positief was in alle winkelformules, maar ook in alle geografische regio's.

Investeringen van 2,3 miljard en hoger dividend

Voor het nieuwe boekjaar kondigt Inditex een investeringsprogramma aan van circa 2,3 miljard euro, voornamelijk bestemd voor de optimalisatie van het fysieke en online winkelnetwerk voor 2026. Voor dat boekjaar wordt aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders een dividend voorgesteld van 1,75 euro per aandeel (plus 4,16 procent), gebaseerd op de resultaten van 2025. Dit dividend bestaat uit een regulier deel van 1,20 euro en een buitengewoon deel van 0,55 euro. De uitbetaling vindt plaats in twee termijnen: op 4 mei 2026 en 2 november 2026.

Als eerste update over de prestaties in het nieuwe boekjaar meldt het bedrijf een omzetstijging van plus negen procent tussen 1 februari en 8 maart, bij constante wisselkoersen. Inditex verwacht voor heel 2026 een negatief wisselkoerseffect van min één procent op de omzet. De brutomarge zal naar verwachting stabiel blijven (plus of min 50 basispunten). Tegelijkertijd wil het bedrijf de ‘groeikans op lange termijn’ benutten, gezien het ‘lage marktaandeel’ in een ‘nog steeds zeer gefragmenteerde sector’.