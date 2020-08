Inditex belooft leveranciers te steunen tijdens Covid-19

Inditex heeft in een overeenkomst met vakbond Industriall Global Union afgesproken om de rechten van werknemers te blijven beschermen tijdens de huidige Corona-crisis. Het Spaanse moederbedrijf van Zara en zeven andere high street ketens gaat dit doen door te garanderen dat zij hun toeleveranciers op tijd betalen.

Door Covid-19 werden veel orders in de kledingindustrie gecanceld en dat zorgde voor grote financiële problemen in de modeindustrie. Fabrieken moesten sluiten en veel werknemers raakten hun baan kwijt. Daarom heeft Inditex besloten om samen met Industriall Global Union, dat zo’n 50 miljoen arbeiders vertegenwoordigt, de kledingindustrie te helpen in deze onzekere tijd. De twee werken al langer samen. In 2007 slootten zij hun eerste wereldwijde overeenkomst, die in 2019 werd hernieuwd.

Inditex belooft in de overeenkomst dat zij ervoor zullen zorgen dat gezondheids- en veiligheidsnormen worden nageleefd en dat de collectieve arbeidsrechten en de arbeidsrechten van al hun leveranciers gehandhaafd worden. Bovendien beloven zij op tijd te betalen, zodat leveranciers hun werknemers ook kunnen betalen. Uitvoerend voorzitter van Inditext, Pablo Isla, zei in een bericht van Inditex en Industriall dat hun prioriteit tijdens deze crisis de gezondheid en veiligheid van alle werknemers in hun supply chain is. “We werken al meer dan 13 jaar succesvol samen met Industriall om de rechten van werknemers te beschermen en deze samenwerking is juist nu heel belangrijk om de kledingindustrie te steunen in deze onvoorziene crisis.”

Beeld: Inditex media room