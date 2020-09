Inditex buigt verlies om in winst in tweede kwartaal

Inditex heeft in het tweede kwartaal weer een nettowinst behaald van 214 miljoen euro, zo blijkt uit het verslag van de Spaanse modereus. In het eerste kwartaal van het boekjaar leed het bedrijf nog een verlies van 409 miljoen euro. Al met al komt er een voorzichtig positief geluid voort uit het kwartaalverslag van Inditex.

De omzet herstelde in het tweede kwartaal licht. Zo verbeterde het van min 44 procent naar min 31 procent. Aan het begin van het kwartaal, dat voor Inditex op 1 mei dit jaar begon, was nog 87 procent van het totaal aantal winkels van de groep dicht. Voor het gehele halfjaar kwam de omzet uit op 8 miljard euro, door een daling van 37 procent, zo blijkt uit het verslag. De groei van de online omzet steeg alleen maar verder. In het eerste halfjaar lag de online omzet 74 procent hoger dan in het eerste halfjaar van 2019, zo meldt het verslag. Voor het eerst noteerde Inditex ook 1 miljoen orders op één dag.

Het bedrijf heeft Zara, Zara Home, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho en Uterqüe in het portfolio. Inditex geeft aan dat de start van het derde kwartaal, dat op 1 augustus is begonnen, goed is verlopen. Het bedrijf kent meer herstel en op dit moment is de omzet nog maar 11 procent lager dan dezelfde periode vorig jaar.