Inditex daalt in Amerika en Azië, met Zara die de verkoop stagneert en Massimo Dutti in het rood

Madrid – Inditex, het Spaanse modeconcern met merken zoals Zara, Bershka, Stradivarius en Massimo Dutti, heeft vanochtend de resultaten bekendgemaakt van het eerste halfjaar van het huidige boekjaar 2025. Deze periode van zes maanden, eindigend op 31 juli, sloot het bedrijf af met een beperkte omzet- en winstgroei, maar met een afnemende wereldwijde invloed.

Volgens de informatie van de directie van het Spaanse concern realiseerde Inditex in het eerste halfjaar van 2025 een totale netto-omzet van 18,3 miljard euro. Dit bedrag vertegenwoordigt een groei van 1,61 procent ten opzichte van de omzet van 18,06 miljard euro in dezelfde periode vorig jaar, en een groei van 43,19 procent ten opzichte van de 12,82 miljard euro die in het eerste halfjaar van 2019 werd gefactureerd, het laatste jaar vóór de coronapandemie.

Qua winstgevendheid sloot het bedrijf de eerste helft van het boekjaar af met een nettowinst van 2,791 miljard euro. Dit bedrag betekent een stijging van slechts 0,46 procent ten opzichte van de 2,778 miljard euro winst in dezelfde periode van 2024, maar wel 79,72 procent meer dan de winst van 1,553 miljard euro die in de eerste helft van 2019 werd gegenereerd.

“We hebben in dit eerste halfjaar van 2025 solide resultaten behaald, met een bevredigende omzet in een complexe marktomgeving en een solide winstgevendheid”, aldus Óscar García Maceiras, CEO van Inditex, in een verklaring van het Spaanse modeconcern. “De efficiënte uitvoering door onze teams toont de kracht van het bedrijfsmodel van Inditex aan”, voegde hij eraan toe.

Stagnatie van de Zara-verkoop en dalende omzet bij Massimo Dutti, in Amerika en Azië

Deze resultaten worden in de eerste plaats ondersteund door de omzet in het eerste kwartaal van 8,274 miljard euro (plus 1,52 procent), aangevuld met de omzet in het tweede kwartaal van 10,083 miljard euro (plus 1,69 procent).

Qua omzet per merk, voor het eerste halfjaar van 2025, stagneerde de omzet van Zara met een lichte groei tot 13,15 miljard euro (plus 0,89 procent). De overige omzet van het bedrijf is afkomstig van Stradivarius met 1,32 miljard euro (plus 5,7 procent), Bershka met 1,438 miljard euro (plus 4 procent), Pull&Bear met 1,15 miljard euro (plus 3 procent), Massimo Dutti, waar de omzet daalde tot 895 miljoen euro (min 0,9 procent), en Oysho met 389 miljoen euro (plus 5,7 procent).

Qua regio's behoudt Inditex zijn omzetcijfers dankzij Europa, waar de omzet groeide tot bijna 9,307 miljard euro (plus 3,24 procent), exclusief Spanje, waar het bedrijf zijn plafond nog steeds niet heeft bereikt, met een omzet die steeg tot bijna 2,8 miljard euro (plus 7,14 procent). Daarentegen verliest het bedrijf terrein buiten de Europese markt, met een omzetdaling in Amerika tot bijna 3,2 miljard euro (min 3,7 procent) en in Azië en de rest van de internationale markten tot 2,937 miljard euro (min 2,05 procent).

Vooruitzichten en start van het tweede halfjaar

Als laatste update over de marktprestaties meldt Inditex een eerste omzetgroei van negen procent voor de herfst/wintercollecties 2025/2026 tussen 1 augustus en 8 september ten opzichte van dezelfde periode in 2024.

Voor het einde van het boekjaar verwacht het bedrijf een negatieve valuta-impact van vier procent, een stabiele brutomarge van plusminus vijftig basispunten en een groei van de bruto winkelruimte van ongeveer vijf procent, met een positieve netto winkelruimte ten opzichte van vorig jaar.

Samenvatting Inditex rapporteerde een beperkte omzet- en winstgroei in het eerste halfjaar van 2025, met een netto-omzet van 18,357 miljard euro, een stijging van 1,61 procent ten opzichte van het voorgaande jaar.

De verkoop van Zara stagneerde, terwijl Massimo Dutti een daling zag. Europa, met name Spanje, was de drijvende kracht achter de groei, maar de verkoop in Amerika en Azië daalde.

Inditex verwacht een negatieve valuta-impact van min 4 procent en een groei van de bruto winkelruimte met ongeveer plus 5 procent voor het einde van het boekjaar.