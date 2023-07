Inditex deelt duurzaamheidsdoelstellingen voor 2030

Inditex wil vanaf 2030 alleen nog textielmaterialen met een “kleinere impact op het milieu” gebruiken, zo bleek uit de jaarlijkse algemene vergadering van het bedrijf, die afgelopen dinsdag 11 juli plaatsvond.

Volgens plan zouden in 2030 veertig procent van de vezels die door Inditex-merken wordt gebruikt afkomstig zijn van “conventionele recyclageprocessen”. 25 procent zullen next gen vezels zijn en nog eens 25 procent afkomstig van “biologische of regeneratieve landbouwpraktijken".

Om het gebruik van next gen materiaal op grotere schaal te kunnen bewerkstelligen, is Inditex van plan deze materialen op te schalen in samenwerking met start-ups die zijn geïdentificeerd via de Inditex Sustainability Innovation Hub.

Daarnaast wil het bedrijf de uitstoot van zijn waardeketen met vijftig procent verminderen. Het uiteindelijke doel is om tot een netto nuluitstoot te komen in 2040.

Om tot die netto nuluitstoot te komen wil Inditex verder “nieuwe biodiversiteit initiatieven te ontplooien die ten minste vijf miljoen hectare zullen herstellen en regenereren in verschillende delen van de wereld”. Hiervoor zei het al strategische samenwerkingen te hebben gesloten met organisaties zoals het WWF, waarvoor het ruim tien miljoen euro toezegde voor het herstel van bedreigde ecosystemen in Europa, Azië, Afrika en Zuid- en Midden-Amerika.

Daarnaast zei het retailconcern dat het zijn circulariteit initiatieven, zoals Zara Pre-Owned, wil blijven uitbreiden.

In een toespraak noemde Inditex’s CEO García Maceiras de nieuwe duurzaamheidsdoelen "zeer ambitieus, hoewel het slechts een volgende stap is in het werk dat het bedrijf al vele jaren doet."

Maceiras voegde daar in een verklaring aan toe: "De nieuwe duurzaamheidsdoelstellingen betekenen een kwalitatieve stap voorwaarts in onze routekaart naar winstgevende en verantwoorde groei. Deze ambitieuze nieuwe doelstellingen zullen ongetwijfeld bijdragen aan de transformatie en verbetering van de textielsector en -industrie en weerspiegelen het harde werk dat we de afgelopen jaren op alle gebieden van het bedrijf hebben verricht."