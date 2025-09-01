Inditex deelt technische "geheimen" op Medium

Madrid – Inditex breekt met de traditie dat bedrijven, groot of klein, interne informatie geheimhouden. De modegigant verrast de branche met een eigen account op Medium. Onder de naam ‘Inditex Tech’ deelt het moederbedrijf van Zara gedetailleerde informatie over de technologie achter hun bedrijfsvoering.

Medium, opgericht rond 2012 door Evan Williams en Biz Stone, samen met Noah Glass en Jack Dorsey (ook betrokken bij Twitter in 2006, nu X), is een tegenpool van Twitter/X. Medium streeft naar een systeem dat diepgang, nuance en tijd beloont, in plaats van snelle meningen en oppervlakkige content. Meer dan 100 miljoen mensen, waaronder softwareontwikkelaars, schrijvers, productontwerpers en CEO's, maken deel uit van deze community. Zij kunnen nu ook de gespecialiseerde content van Inditex bekijken.

Inditex, de moderetailer achter Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home en Lefties, presenteert een divers portfolio van merken met een gedeelde visie: ‘onze klanten een inspirerende, hoogwaardige en verantwoord geproduceerde mode-ervaring bieden’. Het Medium-account is gericht op innovaties van ‘Inditex Tech’, waar ‘emoties worden gecreëerd door de combinatie van beeld, design en technologie’. Inditex deelt deze kennis nu openlijk.

Eerste publicatie

‘Bij Inditex doen we elke dag geweldige dingen’, aldus Miguel López van de technologische afdeling op sociale media. ‘Vandaag delen we meer over onze technologische aanpak met de lancering van ons Medium-account.’ De eerste post van Inditex Tech is getiteld ‘Hoe Inditex micro frontends gebruikt voor toekomstbestendige platformontwikkeling’. Hierin legt het bedrijf uit hoe micro frontends het bedrijfsmodel optimaliseren, met als voorbeeld de optimalisatie van het wereldwijde technologische platform IOP (Inditex Open Platform) door de creatie van IOP Product. Deze op microfrontends gebaseerde oplossing verenigt alle shopping-gerelateerde applicaties van het bedrijf in één uniform en schaalbaar platform.