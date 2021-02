Inditex en H&M: welk merk maakte de meeste groei door in 2020?

2020 was een moeilijk jaar voor zelfs de grootste spelers in de mode-industrie. Ook de twee fast fashion-giganten H&M en Inditex hebben harde klappen gekregen en moesten hun inspanningen en creativiteit opschroeven om zich aan te passen aan de nieuwe wereld, waarin de regels worden bepaald door de aanhoudende pandemie op alle continenten.

Maandelijkse omzet en resultaten

In het eerste kwartaal van 2020 rapporteerde de Inditex Group een winstdaling van 44,3 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2019. De winst voor 2020 bedroeg 3,3 miljoen euro, tegen 5,9 miljoen euro een jaar eerder. Tijdens deze periode kondigde de Spaanse fast fashion-gigant een nettoverlies aan van 409 miljoen euro, als gevolg van de coronapandemie die leidde tot de tijdelijke sluiting van bijna 90 procent van zijn winkels. Deze neerwaartse trend continueerde in de eerste helft van het jaar, waarbij Inditex een daling van 37,3 procent liet optekenen. Over de eerste helft van het jaar als geheel boekte Inditex een verlies van 195 miljoen euro. Deze dalende cijfers zijn nog niet eerder voorgekomen bij de groep, die al bijna twintig jaar veelbelovende resultaten boekte.

De H&M-groep begon het jaar sterk en positief tot de eerste golf van het coronavirus. Uitgebreide sociale beperkingen met tijdelijke winkelsluitingen en een scherpe daling van het klantenverkeer leidden tot een daling van de verkoop, met name in het tweede kwartaal van 2020 toen H&M een nettoverlies van vijf miljard kronen (477 miljoen euro) boekte, vergeleken met een winst van 4,6 miljard in dezelfde periode een jaar eerder. Tegelijkertijd halveerde de omzet tot 28,7 miljard kronen (2,9 miljard euro). De zaken konden in het derde kwartaal relatief goed worden hervat en dit bleef zo gedurende een groot deel van het vierde kwartaal. De aandelenkoers van de Zweedse confectiereus steeg met meer dan tien procent op de beurs na de publicatie van de voorlopige resultaten voor het derde kwartaal die beter waren dan verwacht. Daaruit bleek hoe efficiënt het kostenbeheer is van H&M. Volgens voorlopige resultaten bedroeg de winst vóór belastingen in de periode juni-augustus bijna twee miljard kronen (192 miljoen euro). Tussen 1 september en 21 oktober daalde de omzet in plaatselijke valuta met drie procent in vergelijking met dezelfde periode in 2019. Tussen 22 oktober en 30 november werd een verdere vertraging opgetekend ten gevolge van de tweede golf van de pandemie en de door de autoriteiten genomen maatregelen. Als gevolg daarvan daalde de omzet met 22 procent in vergelijking met dezelfde periode van het voorgaande jaar. In het derde kwartaal halveerde de nettowinst tot 1,8 miljard kronen (174 miljoen euro) voor de periode juni-augustus, tegen 3,86 miljard kronen (385 miljoen euro) in het derde kwartaal van 2019, terwijl de omzet met 18,7 procent daalde tot 51 miljard kronen (5,1 miljard euro). In het vierde kwartaal van 2020, van 1 september 2020 tot 30 november 2020, zijn de netto-inkomsten van H&M Group met 10 procent gedaald.

Om het hoofd te bieden aan de aanzienlijke daling van haar omzet, heeft de onderneming een nieuwe doorlopende kredietfaciliteit van 980 miljoen euro voor 12 maanden ondertekend, met een optie om deze met zes maanden te verlengen. Doel is haar liquiditeitsbuffer en financiële flexibiliteit verder te versterken. De nieuwe faciliteit komt bovenop de niet-opgenomen kredietlijn van 700 miljoen euro die in 2017 werd ondertekend en in 2024 vervalt. De faciliteit werd ondersteund door een groep van partnerbanken van H&M. SEB Bank trad op als coördinator, samen met BNP Paribas, Danske Bank, Standard Chartered Bank en Commerzbank.

Van detailhandel naar online verkoop

De gezondheidscrisis heeft de detailhandelaren in de modesector hard getroffen, vooral die in de fast fashionsector. De detailhandel heeft het bijzonder zwaar te verduren gehad, aangezien beperkende maatregelen en sociale distantie hebben geleid tot de sluiting van winkels voor een lange periode in 2020. Deze situatie heeft retailmerken gedwongen zichzelf opnieuw uit te vinden en massaal een beroep te doen op digitale technologie.

Na vele jaren van ononderbroken succes kwam het Inditex-concern in een impasse terecht en besloot 1.200 van zijn 7.412 winkels wereldwijd te sluiten. Het betreft voornamelijk de kleinste winkels van alle merken van de onderneming, waaronder Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Oysho en Stradivarius. Tegelijkertijd bestaat de strategie van de groep uit het versnellen en versterken van haar online activiteiten.

Inditex zet al enkele jaren in op een strategie van digitale transformatie en heeft haar online verkoop in de eerste negen maanden van 2020 met 75 procent zien stijgen in vergelijking met dezelfde periode in 2019.

Om de versnelling van de digitale en duurzame transformatie mogelijk te maken, zal Inditex de komende drie jaar 2,7 miljard euro investeren (in de afgelopen zeven jaar heeft Inditex hieraan al tien miljard euro besteed). De groep wil dat in 2022 25 procent van zijn omzet digitaal is, tegen 14 procent in 2019 (of 3,9 miljard euro). Inditex heeft nu een online-verkoopplatform en een distributiebasis die meer dan 200 markten bestrijkt.

Ook bij H&M zat de schrik er goed in. Half april, op het hoogtepunt van de crisis, was ongeveer 80 procent van de winkels van het Scandinavische bedrijf tijdelijk gesloten. Voor 2021 voorspelt H&M, dat wereldwijd zo'n 5.000 winkels heeft, een nettodaling met ongeveer 250 winkels. Om zichzelf opnieuw uit te vinden, gaat de groep nieuwe uitdagingen aan. Zo heeft zij aangekondigd een aantal van haar merken open te stellen voor nieuwe online markten. COS, Weekday, Monki, & Other Stories en Arket zullen uitbreiden en hun collecties online beschikbaar maken in negen bijkomende markten in Europa. Estland, Letland, Litouwen, Luxemburg en Kroatië openden op 14 mei en Griekenland, Roemenië, Bulgarije en Cyprus op 20 mei.

Tijdens de lockdownperiode (1 maart tot 6 mei 2020) kende de groep een daling van de totale verkoop, terwijl de online verkoop, die op 46 van de 51 online markten geopend was, in diezelfde periode met 32 procent steeg.

Betrokkenheid en ethiek

Terwijl de winkels gesloten zijn en de toekomst onzeker is, zetten de modeconcerns zich op verschillende manieren in voor het milieu, de maatschappij en hun werknemers.

De Inditex-groep heeft dus besloten haar engagement voor duurzame mode te versterken. Inditex wil ook het beheer van het energieverbruik in de winkels verbeteren via een gecentraliseerd beheersplatform. Andere uitdagingen op het gebied van duurzame ontwikkeling zijn de verhoging van het aandeel van hernieuwbare energie in de processen en winkels van de groep, en de uitvoering van het "Zero Waste"-programma op alle niveaus, van logistieke platforms tot winkels en hoofdkantoren van Inditex. Tegelijkertijd is de Groep van plan tegen het einde van het jaar alle plastic zakken uit de winkels en de online verkoopsites te weren. Ook uit een oogpunt van duurzaamheid moeten de collecties "Join Life" belangrijker worden. Zij zijn momenteel goed voor 25 procent van de verkoop.

Als het op ethiek aankomt, neemt H&M het voortouw. De Zweedse confectiereus heeft aangekondigd dat het zijn relatie met een Chinese garenproducent opzegt wegens beschuldigingen van "dwangarbeid" door Oeigoeren in de Chinese provincie Xinjiang. De detailhandelaar zei dat hij niet langer katoen uit Xinjiang, China's grootste katoenproducerende gebied, zou betrekken.

Als verdere toezegging heeft de H&M-stichting, in reactie op de pandemie van het coronavirus wereldwijd, een donatie van 500.000 dollar (465.000 euro) aan het Solidariteitsfonds aangekondigd. De donatie is bedoeld ter ondersteuning van de mondiale inspanningen van de WHO. De H&M Foundation heeft ook meegewerkt aan een initiatief om vrouwelijke kledingarbeiders in Bangladesh te steunen. Daartoe werd een subsidie van 12 miljoen Zweedse kronen (1,3 miljoen dollar) toegekend aan WaterAid, CARE en Save the Children om noodhulp te verlenen aan ongeveer 76.000 jonge vrouwen en hun gezinnen, en om een miljoen mensen te bereiken met preventieboodschappen.

Om het hoofd te bieden aan de situatie, die waarschijnlijk langer zal duren dan verwacht, heeft de onderneming verschillende maatregelen genomen, onder meer op het gebied van aankopen, investeringen, huur en personeel. Op een aantal markten is een dialoog over tijdelijke ontslagen op gang gebracht, die zal worden gevolgd door verdere tijdelijke ontslagen op andere door de pandemie getroffen markten. Wereldwijd zullen tienduizenden werknemers in alle bedrijfssectoren worden getroffen.

Conclusie

In 2020 had Inditex meer dan 176.611 werknemers en exploiteerde het meer dan 6.357 winkels. Twintig jaar lang was de groep een indrukwekkend succesverhaal geweest. In het licht van de gezondheidscrisis heeft Inditex kunnen reageren door zich te concentreren op een duurzamere en toegankelijkere onlinemodus.

H&M heeft meer dan 5.000 winkels in 74 landen, waaronder franchisemarkten. Naast het merk H&M omvat de groep ook de labels COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M Home, Arket en Afound. Ondanks de gezondheidscrisis en de gevolgen daarvan heeft H&M meer initiatieven genomen om zijn werknemers en onderaannemers te steunen. Het bedrijf lijdt verlies, maar de kracht van digitale technologie en de steun van de banken geven het hoop op een betere toekomst in 2021.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.FR, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.

Beeld:Facebook Inditex/ Facebook H&M