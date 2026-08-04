Inditex financiert onderzoek naar textielvezels en kleurstoffen uit hopafval

Madrid – In de transitie naar een duurzamer en circulair model, lijkt de mode- en textielindustrie een onverwachte partner te hebben gevonden: afval van de bierindustrie. Dit afvalmateriaal is het onderwerp van een onderzoek door het Massachusetts Institute of Technology (MIT) en de Universiteit van La Coruña. Het onderzoek, gefinancierd door Inditex, evalueert de mogelijke transformatie naar textiel en natuurlijke kleurstoffen.

Volgens de Universiteit van La Coruña genereert de teelt en verwerking van hop voor de bierproductie jaarlijks een aanzienlijke hoeveelheid plantenresten. Dit afval had tot nu toe grotendeels geen nut. Het door Inditex gefinancierde onderzoeksproject richt zich op deze restmaterialen. Het hoofddoel is de vaststelling of deze bijproducten en resten kunnen worden omgezet in hoogwaardige grondstoffen voor de productie van textielvezels en/of natuurlijke kleurstoffen.

Hopkwekerij. Credits: Corporación Hijos de Rivera.

Het onderzoeksproject, met de titel “Circulaire Innovatie: van hop afgeleide vezels en ecokleurstoffen voor duurzaam textiel”, wordt uitgevoerd door een team van onderzoekers van het Onderzoekscentrum voor Informatie- en Communicatietechnologieën (CITIC) van de Universiteit van La Coruña en het Massachusetts Institute of Technology (MIT). Ook de Galicische bedrijven Corporación Hijos de Rivera en Inditex zijn betrokken. Brouwerij Corporación Hijos de Rivera, eigenaar van het merk Estrella Galicia, levert de grondstoffen en werkt mee aan de validatie van de ontwikkelingsfasen. Inditex financiert het project via het MIT.Spain Inditex Circularity Seed Fund. Het bedrijf neemt ook deel aan de industriële evaluatie van de nieuwe materialen en kleurstoffen en analyseert de toepassingsmogelijkheden als grondstof in de textiel- en mode-industrie.

“Onder de titel ‘Circular Innovation: Hop-Derived Fibers and Eco-Dyes for Sustainable Textiles/Téxtís’ (Circulaire Innovatie: van hop afgeleide vezels en ecokleurstoffen voor duurzaam textiel), onderzoekt het project nieuwe manieren om afval van de bierindustrie te valoriseren door de ontwikkeling van duurzame textielmaterialen uit hopbladeren en -stengels”, aldus de Universiteit van La Coruña in een persbericht. Deze potentiële nieuwe circulaire grondstoffen dragen bij aan ‘de bevordering van de principes van de circulaire economie en de decarbonisatie van de textielsector’.

Van studie tot de productie van prototypes

Dit onderzoeksproject is het nieuwste initiatief binnen het “MIT-Spain Inditex Circularity Seed Fund”. Dit is een door Inditex gefinancierd programma voor internationaal academisch onderzoek, opgezet in samenwerking met MIT als onderdeel van het “MIT Global Seed Funds” (MISTI) initiatief. Dit internationale samenwerkingsinstrument stelt de Amerikaanse academische instelling in staat om strategische samenwerkingsovereenkomsten in verschillende landen te onderhouden. In Spanje heeft dit sinds 2017 geleid tot diverse onderzoeksprojecten met Spaanse universiteiten en onderzoekscentra. Deze projecten zijn gericht op de versnelling van de ontwikkeling van innovatieve oplossingen voor de circulaire economie en duurzaamheid in de textielsector.

Onderzoekers van CITIC en MIT op 23 juli 2026 in het hoofdkantoor van CITIC in La Coruña (Spanje). Credits: Universiteit van La Coruña.

Het onderzoeksteam wordt geleid door onderzoeker Emery Brown van MIT, die onlangs een eredoctoraat ontving van de Universiteit van La Coruña, en de onderzoekers Salvador Naya, Javier Tarrío Saavedra en Erika Francesch Domenech van het CITIC van de Universiteit van La Coruña. Afgelopen donderdag 23 juli kwamen de onderzoekers bijeen in het centrum om de eerste fasen van het onderzoek te plannen. De eerste fase richt zich op de analyse van het potentieel van hop als grondstof voor de textielsector. Dit omvat zowel het mogelijke gebruik van de vezels voor textielproductie als voor de winning van natuurlijke kleurstoffen. Na deze eerste fase volgt de ontwikkeling van experimentele prototypes. Tot slot vindt een evaluatie en analyse plaats om de industriële haalbaarheid te bepalen.

“Het project combineert complementaire capaciteiten uit de academische en zakelijke wereld. Het initiatief heeft als doel interdisciplinaire kennis te genereren op gebieden als biomaterialen, toegepaste statistiek en duurzame materialen, en tegelijkertijd nieuwe strategieën voor de valorisatie van landbouwafval te bevorderen”, aldus de Universiteit van La Coruña. Vanuit milieuoogpunt “draagt het project bij aan de vermindering van de verspilling van hulpbronnen en de bevordering van duurzamere productiemodellen, wat bovendien nieuwe economische kansen voor het platteland creëert”. Om deze doelen te bereiken, zal “het onderzoeksteam verbindingen met potentieel voor textieltoepassingen identificeren, experimentele prototypes ontwikkelen en hun prestaties en milieu-impact evalueren in vergelijking met conventionele materialen, om zo de technische en industriële haalbaarheid te analyseren”, voegen zij toe.