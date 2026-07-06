Inditex' geld wordt omgezet in vastgoed

Amancio Ortega, oprichter van Inditex, beheert via zijn holding Pontegadea een vastgoedportefeuille met een waarde van ongeveer 20 miljard euro, aldus Forbes.

Pontegadea, onder leiding van directeur Roberto Cibeira, herinvesteert een groot deel van de dividenden van Ortega's textielmultinational in reeds verhuurd en inkomstengenererend vastgoed. Volgens de ranglijst van Forbes van april dit jaar is de ondernemer de grootste individuele vastgoedeigenaar ter wereld. Hij laat ontwikkelaars als de Australische Harry Triguboff en de Amerikaanse Donald Bren achter zich. Zijn portefeuille, destijds door het tijdschrift geschat op ongeveer 25 miljard Amerikaanse dollar (ongeveer 20 miljard euro), omvat meer dan tweehonderd eigendommen in dertien landen.

De Spaanse groep concentreert zijn activa, bestemd voor verhuur, in kantoorgebouwen op toplocaties, logistieke centra en hotels. De Verenigde Staten blijven de belangrijkste markt wat betreft het aantal panden en de huurinkomsten, ondanks het hoge tempo van aankopen in Europa in de afgelopen twee jaar.

De waardering is naar boven bijgesteld ten opzichte van de schatting van Forbes in april, omdat de holding sindsdien is blijven kopen. Recente transacties omvatten het grootste gekoelde logistieke centrum van Lactalis in Canada, in Oshawa (Ontario), voor ongeveer 115 miljoen euro, en een logistiek pand in Sevenum (Nederland), verhuurd aan de merken Tommy Hilfiger en Calvin Klein (beide van de PVH-groep), voor 132 miljoen euro. Daarnaast onderhandelt Pontegadea exclusief over de aankoop van het Parijse kantorencomplex Capital 8, eigendom van Invesco. Volgens Bloomberg kan deze transactie oplopen tot 850 miljoen euro en zou het de grootste verkoop van kantoren in Europa zijn sinds 2022. Forbes berekende in april dat Ortega in de 25 jaar sinds de beursgang van Inditex in 2001, 24 miljard Amerikaanse dollar heeft geïnvesteerd in vastgoed. In die periode zijn 216 eigendommen aangekocht en slechts een tiental verkocht.

De laatste officiële taxatie van de portefeuille, gepubliceerd via de jaarrekeningen van de holdingmaatschappijen, dateert van eind 2024. Onafhankelijke experts schatten de waarde toen op bijna 19 miljard euro.