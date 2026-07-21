Inditex investeert 6,5 miljoen euro in de bescherming van de Amazone

Inditex investeert tussen 2026 en 2028 ongeveer 6,5 miljoen euro in een nieuwe samenwerking met Conservation International ter ondersteuning van de bescherming van het Amazone-regenwoud. Dat kondigde het bedrijf maandag aan. Het driejarige initiatief financiert de oprichting van nieuwe beschermde gebieden en de versterking van het beheer van bestaande gebieden in zes landen: Brazilië, Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru en Suriname.

De samenwerking draagt naar verwachting bij aan de bescherming van meer dan twee miljoen hectare regenwoud. Dit omvat de inheemse gebieden Cué-Cué en Marabitanas in Brazilië, het Achuar Nation-territorium in Ecuador, de beschermde gebieden Santos Mercado, Gran Manupare en Alto Beni in Bolivia, en de inheemse reservaten Camaritagua en Curare-Los Ingleses in Colombia, naast aanvullende initiatieven in Peru en Suriname.

Kritiek punt

De aankondiging volgt op waarschuwingen van wetenschappers dat de Amazone een kritiek punt nadert. Volgens de verklaring van het merk is ongeveer vijftien procent van het bioom al ontbost. Onderzoekers schatten dat een ontbossing van twintig tot vijfentwintig procent een onomkeerbaar kantelpunt kan veroorzaken met wereldwijde gevolgen voor klimaat en biodiversiteit. Het woud bevat koolstofreserves die, bij vrijgave, gelijkstaan aan vijftien tot twintig jaar van de huidige wereldwijde CO2-uitstoot. Bovendien is het de thuisbasis van bijna dertien procent van alle bekende soorten op aarde.

“De Amazone is het grootste en belangrijkste tropische regenwoud op aarde. Het slaat enorme hoeveelheden koolstof op, wat helpt de opwarming van de aarde te beperken. Het is een van de meest biodiverse ecosystemen ter wereld, de thuisbasis van miljoenen mensen en een bron van zoetwater voor nog eens miljoenen,” aldus Sebastian Troëng, CEO van Conservation International. “Deze samenwerking zal aantonen wat mogelijk is wanneer we samenkomen voor een gemeenschappelijk doel: het behoud van de natuur voor de mens. Samen met inheemse volkeren en lokale gemeenschappen, die meer dan vijfentwintig procent van dit bioom beheren, hopen we meer van dit tropische regenwoud te beschermen. Zo helpen we een gezonde toekomst veilig te stellen, zowel voor de gemeenschappen die ervan afhankelijk zijn als voor het wereldwijde welzijn.”

Óscar García Maceiras, CEO van Inditex, plaatste de investering in de context van de bredere milieuverplichtingen van het bedrijf. “Deelname aan dit project naast Conservation International betekent een bijdrage aan de bescherming van een gebied van enorm belang voor de biodiversiteit en voor de gemeenschappen die ervan afhankelijk zijn,” zei hij. “De bescherming van biodiversiteit is essentieel voor het behoud van het evenwicht in ecosystemen en voor de aanpak van de uitdagingen van klimaatverandering.”

De toewijding aan de Amazone bouwt voort op een bestaande relatie tussen de twee organisaties. Inditex en Conservation International werkten eerder samen aan het Mountains to Mangroves-project, waarbij ze strategieën voor behoud en herstel ontwikkelden voor de oostelijke Himalaya in Bangladesh, Bhutan en Nepal. In 2023 sloot Inditex zich ook aan bij het Regenerative Fund for Nature, met een investering van 15 miljoen euro in regeneratieve landbouw- en veeteeltpraktijken.

De financiering voor het nieuwe Amazone-initiatief is afkomstig van de kosten die Inditex sinds 2021 rekent voor papieren tassen en enveloppen in zijn winkels, een beleid dat is ingevoerd om herbruikbare alternatieven aan te moedigen. Het bedrijf stelt dat het project een aanvulling is op andere milieuprojecten, waaronder sanitaire verbeteringen in Zuidoost-Azië met Water.org en inspanningen voor ecosysteemherstel met het WNF in Europa, Azië, Afrika en Latijns-Amerika.

Inditex is onder andere het moederbedrijf van Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka en Lefties.