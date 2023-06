Inditex-oprichter Amancio Ortega koopt pakhuis in Venlo voor 105 miljoen

De grootste aandeelhouder van Inditex en de oprichter van Zara, Amancio Ortega, koopt een pakhuis in Venlo voor 105 miljoen euro, dat meldt React News exclusief, volgens Property NL. Het distributiecentrum stond eerst op naam van het Koreaanse Vestas Investment Management en Savills Investment Management.

Ortega doet de investering onder de naam van zijn eigen firma, Pontegadea. Het pakhuis betreft 103.000 vierkante meter en is volledig verhuurd aan logistiek dienstverlener DSV. De investering heeft een netto aanvangsrendement van vier procent, schrijft Property NL. Het jaarlijkse huurbedrag bedraagt 4,6 miljoen euro. De huurovereenkomst loopt af in 2033 en kan verlengd worden tot en met 2048.

Het distributiecentrum is opgeleverd in 2018 en bedoeld voor e-commerce klanten, retailers actief in fast moving consumer goods zoals kleding en gebruiksartikelen, aldus Property NL. Het magazijn is geautomatiseerd en kan inspelen op kleine online bestellingen.