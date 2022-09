Inditex plust 24,5 procent aan omzet in eerste halfjaar

Spaanse modegroep Inditex heeft in het eerste halfjaar van het huidige boekjaar een omzetplus van 24,5 procent behaald. Daarnaast steeg het ebit met 44 procent en het ebitda met 30 procent, aldus een update van het bedrijf.

Gedurende de financiële periode kwam de omzet neer op 14,8 miljard euro. Inditex schrijft dat tijdens het halfjaar het aantal bezoekers en de verkoop in fysieke winkels significant toenam. De online verkoop bleef 'positief' volgens het bedrijf en ligt op schema op tegen 2024 30 procent van de totale omzet te bereiken.

Het ebit (operationele winst voor rente en belastingen) kwam neer op 2,4 miljard euro en het ebitda (operationele winst voor rente, belastingen, afschrijven en amortisatie) op 4 miljard euro. De brutowinst komt neer op 8,6 miljard euro en het netto inkomen op 1,8 miljard euro.

Van alle merken in het portfolio van Inditex (Zara, Zara Home, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius en Oysho) werd de meeste omzet behaald door Zara en Zara Home. Ook zagen de merken de meeste groei. In het eerste halfjaar van het boekjaar 2022 behaalde de merken een omzet van 10,9 miljard door een groei van 29 procent. Pull&Bear volgt met een omzetplus van 19 procent, Massimo Dutti behaalde een groei van 10 procent, Bershka 15 procent en Stradivarius 17 procent. Het enige merk uit het portfolio dat geen groei behaalde was Oysho dat een daling van 4 procent noteert.

Wanneer men kijkt naar de omzet die is behaald in de diverse regio's waarin de Spaanse modegroep actief is, werd de meeste omzet behaald in Europa (exclusief Spanje). Europa is goed voor 46,3 procent van de totale omzet. Spanje zelf is goed voor 14,2 procent van de totale omzet. Geheel Amerika levert 20,1 procent van de omzet en Azië en de rest van de wereld gezamenlijk 19,4 procent.