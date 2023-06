Inditex profiteert van ‘succesvolle zomercollecties’: Verdubbelt winst in eerste kwartaal ruim

Spaanse modeketen Inditex, het moederbedrijf van Zara, Zara Home, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius en Oysho, groeide de omzet tijdens het eerste kwartaal van 2023 met dertien procent. Dat blijkt uit het kwartaalverslag van het bedrijf. De omzet kwam hiermee uit op een totaal van 7,6 miljard euro. Gecorrigeerd voor inflatie was de omzetgroei vijftien procent.

Het netto inkomen van Inditex verdubbelde ruim, tot 1,2 miljard euro. Ook de EBITDA (de winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie) en de EBIT (de winst voor rente, belastingen) namen toe, respectievelijk met veertien en 43 procent.

Met name de lente-/zomercollecties deden het volgens Inditex goed. In mei en begin juni nam de omzet gecorrigeerd voor inflatie met zestien procent toe in vergelijking met dezelfde periode in het voorgaande jaar.

Er was zowel online als in de fysieke winkels sprake van een “goede ontwikkeling”, zo stelt Inditex in het rapport. Ook groeide de omzet in alle geografische gebieden waar Inditex actief is.

Inditex blijft verdere groeimogelijkheden zien, zo stelt het in het rapport, en focust zich hiervoor op grotere differentiatie, het verbeteren van de klantervaring en een grotere focus op duurzaamheid. “Om ons bedrijfsmodel naar een hoger niveau te tillen en onze differentiatie verder uit te breiden, ontwikkelen we voor de komende jaren verschillende initiatieven op [deze] belangrijke gebieden”, aldus Inditex.