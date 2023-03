Inditex schenkt 15 miljoen euro aan Conservation International voor verduurzaming mode-industrie

Het moederbedrijf van onder meer Zara, Pull&Bear, Bershka en Stradivarius, Inditex, steunt de wereldwijde non-profit organisatie Conservation International en schenkt 15 miljoen euro, dat maakt Inditex bekend in een persbericht. Inditex wil hiermee helpen het werk van Regenerative Fund of Nature uit te breiden en op te schalen.

Regenerative Fund of Nature lanceerde in 2021 en werd mede mogelijk gemaakt door Conservation International en het moederbedrijf van onder meer Gucci, Kering. Het heeft als doel om één miljoen hectare aan akkerland om te toveren tot regeneratieve landbouwsystemen voor 2026.

Inditex investeert in het project om een steentje bij te dragen aan de verduurzaming van de mode-industrie, zo is te lezen. “De mode-industrie is afhankelijk van de landbouw voor haar grondstoffen. Van katoen tot wol en van leer tot aan kasjmier- de meeste kledingstoffen ontstaan op een boerderij of op het land. (...) Regeneratieve landbouwsystemen zijn een unieke oplossing en kan de natuur herstellen. Indien correct uitgevoerd, verhogen deze landbouw- en begrazing methoden de vruchtbaarheid van de bodem, herstellen ze de watercyclus, vergroten ze de biodiversiteit, en slaan ze koolstof op.”