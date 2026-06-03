Inditex sluit beste eerste kwartaal in geschiedenis af met omzet van 8,75 miljard euro

Madrid – De Spaanse modegigant Inditex heeft vanochtend zijn resultaten voor het eerste kwartaal van 2026 bekendgemaakt. In de periode van drie maanden, van 1 februari tot en met 30 april, boekte het moederbedrijf van ketens als Zara, Bershka en Massimo Dutti de beste resultaten ooit voor een eerste kwartaal.

Uit de informatie die de directie van het Spaanse concern heeft verstrekt aan de Spaanse financiële toezichthouder (CNMV), blijkt dat Inditex het eerste kwartaal afsluit met een totale omzet van 8,75 miljard euro. Dit bedrag is een stijging van plus 5,75 procent ten opzichte van de 8,27 miljard euro omzet in dezelfde periode in 2025. Hiermee noteert het concern onder leiding van voorzitter Marta Ortega het beste eerste kwartaal in zijn geschiedenis, een nieuw record voor de eerste drie maanden van een boekjaar. Dit is een zeer positief resultaat, vooral omdat de omzet bij constante wisselkoersen naar schatting van het bedrijf nog sterker zou zijn gegroeid, met plus 8,8 procent.

Naast deze goede omzetprestaties rapporteert Inditex een nettowinst van 1,37 miljard euro voor dezelfde periode. Dit cijfer vertegenwoordigt een stijging van plus 5,36 procent ten opzichte van de 1,3 miljard euro nettowinst in dezelfde periode vorig jaar. Ook dit is een nieuw historisch record voor Inditex in een eerste kwartaal.

Herstel van de groei

Hoewel de gedetailleerde bijdrage van de verschillende ketens aan deze totale omzet- en winstcijfers nog niet bekend is, wordt deze informatie op 9 september gepubliceerd bij de resultaten van het eerste halfjaar. De vandaag gepresenteerde cijfers tonen in ieder geval een herstel van de prestaties van Inditex, zowel in omzet als in winst, vergeleken met de laatste financiële gegevens die de Spaanse modegigant publiceerde.

Wat de omzetontwikkeling betreft, overtreft de groei van plus 5,75 procent aan het begin van dit boekjaar 2026 aanzienlijk de plus 1,52 procent in dezelfde periode vorig jaar. Deze groei is ook hoger dan de plus 4,88 procent in het derde kwartaal – het hoogste van het hele boekjaar – en de plus 3,19 procent waarmee het bedrijf het afgelopen boekjaar 2025 afsloot, met een totale omzet van 39,86 miljard euro.

Op het gebied van winstgevendheid overtreft de groei van plus 5,36 procent ruimschoots de plus 0,46 procent die in het eerste kwartaal van 2025 werd genoteerd ten opzichte van 2024. Dit percentage ligt echter wel achter op de plus 12,77 procent in het laatste kwartaal van 2025. Inditex sloot dat jaar af met een stijging van de nettowinst van plus 5,84 procent, tot 6,22 miljard euro.

Vooruitzichten voor 2026

Vooruitkijkend naar de rest van het boekjaar, blijkt uit een eerste schatting van de prestaties aan het begin van het tweede kwartaal dat de omzet bij constante wisselkoersen tussen 1 mei en 1 juni een groei van plus 11,5 procent op jaarbasis laat zien. Voor het volledige boekjaar 2026 herhaalt Inditex zijn verwachting van een stabiele brutomarge (plus/min 50 basispunten), met een negatief valuta-effect van min een procent op de omzet.

Samenvatting Inditex heeft in het eerste kwartaal van 2026 de beste resultaten in zijn geschiedenis behaald, met een omzet van 8,75 miljard euro en een nettowinst van 1,37 miljard euro.

Deze resultaten vertegenwoordigen een aanzienlijke groei in omzet (plus 5,75 procent) en nettowinst (plus 5,36 procent) in vergelijking met dezelfde periode in 2025, en overtreffen de groeipercentages van het eerste kwartaal van vorig jaar.

Het bedrijf handhaaft zijn vooruitzichten voor 2026 en meldt een omzetstijging van plus 11,5 procent bij constante wisselkoersen aan het begin van het tweede kwartaal.