Inditex tekent aankoopovereenkomst van 70 miljoen euro voor Cycora

Inditex heeft een driejarige overeenkomst getekend met Ambercycle om te helpen gerecycled polyester van textiel naar textiel op te schalen. Ambercycle is een materiaal wetenschappelijk bedrijf uit Los Angeles. De overeenkomst brengt een som van meer dan 70 miljoen euro met zich mee, zo wordt bekendgemaakt in een persbericht.

Als onderdeel van de samenwerking is het Zara-moederbedrijf een verplichting aangegaan om een aanzienlijk deel van de jaarlijkse productie van Cycora te kopen voor meer dan 70 miljoen euro. Cycora is een innovatief materiaal gemaakt van postindustrieel en post-consumer polyesterafval.

De aankoopverplichting is essentieel om de bouw van Ambercycle's eerste textielregeneratiefabriek op commerciële schaal te ondersteunen, zo staat in het persbericht. De productie van Cycora in de nieuwe fabriek zal naar verwachting rond 2025 beginnen. In de daaropvolgende drie jaar wordt de stof opgenomen in het productaanbod van Inditex.

“Het doel van Ambercycle is om circulariteit mogelijk te maken door virgin polyester te vervangen door textiel-naar-textiel geregenereerd Cycora. Onze samenwerking met Inditex vertegenwoordigt een monumentale sprong in de richting van het realiseren van circulariteit op schaal in de mode-industrie”, aldus Shay Sethi, Chief Executive Officer van Ambercycle, in het persbericht.

Om de overeenkomst te vieren, lanceert Zara een capsulecollectie in samenwerking met Ambercycle. De capsulecollectie bevat items die 50 procent Cycora bevatten. “Het is een voorbeeld van het enorme potentieel van innovatieve materialen om zeer functionele stijlvolle producten te maken met een lagere impact op het milieu”, aldus Inditex in het persbericht. De collectie is verkrijgbaar via de website.