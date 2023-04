Inditex verkoopt zijn Russische activiteiten: Wat zijn de gevolgen?

Het Russische ministerie van Industrie en Handel maakte woensdag bekend dat de autoriteit die toezicht houdt op buitenlandse investeringen groen licht geeft voor een transactie, waarbij het Spaanse Inditex honderd procent van de aandelen van Novaya Moda (voorheen Zara CIS), de Russische afdeling van Inditex, kan verkopen aan Fashion and More Management DMCC, een koper uit de Verenigde Arabische Emiraten, een van de zogenaamde ‘vriendschapslanden’ van Rusland.

De prijs van de transactie wordt niet genoemd.

Als gevolg van dit besluit worden sommige winkels waarschijnlijk binnenkort opnieuw geopend onder nieuwe namen, zoals MAAG, DUB, ECRU of VILET. De winkelopeningen staan op de agenda tussen april en mei 2023.

Dit wordt bevestigd door diverse video’s op sociale media die sinds begin april in Russische media de ronde gaan. In de video’s zijn bijvoorbeeld omgebouwde Zara-winkels in Moskou te zien die nu de naam MAAG dragen, zo meldde het nationale medium RBC. Dit medium meldde tevens dat de collecties voor de nieuwe merken al in Rusland zouden zijn gearriveerd.

MAAG, DUB, ECRU of VILET, het nieuwe gezicht van Inditex

Nadat Rusland, Oekraïne binnenviel, waarna de oorlog op 24 februari 2022 begon, sloot Inditex tijdelijk meer dan vijfhonderd winkels in het land. Ruim een week later kondigde de Spaanse multinational zijn vertrek uit het land aan.

Voor geen enkel bedrijf is het makkelijk om al haar activiteiten op een bepaalde markt stop te zetten, omdat dit betekent dat een deel van haar structuur wordt stopgezet.

In dit geval betekent dat, dat Inditex zich terugtrekt uit één van haar grootste afzetmarkten, waar het tot nu toe actief was via een omnichannelstructuur bestaande uit webshops van zijn verschillende modeketens en een netwerk van fysieke winkels met meer dan vijfhonderd verkooppunten.

Waar een deur sluit, gaat er een raam open

In maart werd het bedrijf gesteund door de sancties die verschillende westerse regeringen tegen de Russische Federatie hadden opgelegd. Maar Moskou aarzelde niet om te reageren op de sancties, beschermingsmaatregelen en nieuwe overeenkomsten met nieuwe partners waardoor westerse bedrijven hun winkels in Rusland onder nieuwe namen konden heropenen.

Eind oktober 2022 kondigde Inditex aan dat het had ingestemd met de verkoop van Novaya Moda JSC aan de investeringsmaatschappij Daher Group uit het Midden-Oosten.

De Spaanse onderneming verzekerde dat de voorwaarden van de overeenkomst de Inditex-groep los zou koppelen van de door de investeerder verrichte openingen. Maar zij verklaarde echter dat zij Inditex ook enige marge liet behouden om haar activiteiten te hervatten, indien de internationale context het in de toekomst mogelijk maakt de activiteiten te hervatten, waarbij de mogelijkheid van franchising van haar merken aan de Daher-groep werd bestudeerd.

Foto: Inditex hoofdkantoor in Arteixo.

Een overeenkomst die al sinds oktober wacht op goedkeuring

Inditex wees er toen op dat zij met deze overeenkomst ‘een aanzienlijk deel’ van de banen in Rusland wilde behouden.

Die beslissing hing sindsdien in de lucht en wachtte op goedkeuring van de autoriteit die verantwoordelijk is voor overeenkomsten waarbij bedrijven uit de zogenaamde ‘onvriendelijke’ landen betrokken zijn - ook wel de landen die sancties tegen Rusland hebben genomen - en die sinds het uitbreken van de oorlog de uitstap van westerse bedrijven uit het land met belemmeringen en sancties moeilijk hebben gemaakt.

Op basis van deze reeks achtergrondinformatie en gezien de consequenties van de zaak is het begrijpelijk waarom de definitieve oplossing zo lang op zich heeft laten wachten. Ondanks het feit dat veel analisten al maandenlang de terugkeer van de Spaanse modegigant naar het land in het Midden-Oosten verwachten.

Het gaat namelijk om een groot aantal risico’s op het gebied van winst en rentabiliteit, evenals de verplichtingen en verantwoordelijkheden die de bedrijven zelf hebben ten opzichte van de werknemers die hun eigen teams in het land vormen.

Wie zijn betrokken bij deze overeenkomst?

De investeringsmaatschappij Daher Group is eigenaar van een van de grootste winkelcentra ter wereld: Dubai Mall. Daarnaast is Daher Group verantwoordelijk voor de franchise van de merken van de Inditex-groep in Algerije, Bahrein, Qatar en Oman via een van haar dochterondernemingen, de Libanese groep Azadea. Zij is weer verantwoordelijk voor de franchise van andere internationale merken zoals Adidas, Calzedonia, Mango en Urban Outfitters. In totaal heeft deze onderneming meer dan 37 merken in haar portfolio in het Midden-Oosten en Afrika. In totaal bezit het meer dan zevenhonderd winkels in dertien landen.

Fashion and More Management DMCC werd op 25 januari geregistreerd bij het DMCC (Dubai Multi Commodities Center). De licentieverlenende directeur is Hassan Ghaleb Daher, een van de aandeelhouders van Azadea, dat in 1978 door zijn broer Wassim Daher werd opgericht.

Wat Inditex betreft, had het op 31 oktober 2021 in totaal 527 winkels in de Russische Federatie waarvan 106 Bershka-winkels, 87 Pull&Bear-vestigingen, 86 Zara-winkels, 76 Stradivarius-vestigingen, 63 Oysho-winkels, 53 Massimo Dutti-winkels, 44 Zara Home-vestigingen en 12 Uterqüe-winkels. Tegen eind 2021 zou dit aantal echter gedaald zijn tot 515 winkels.

Dit aantal is veel lager dan de 1.319 winkels die het bedrijf in Spanje heeft, maar ligt wel veel hoger dan in andere markten, zoals Mexico (409 winkels), Italië (345 winkels), Portugal (320 winkels), China (307 winkels), Frankrijk (270 winkels), Polen (233 winkels), Saudi-Arabië (173 winkels), Duitsland (115 winkels), het Verenigd Koninkrijk (104 winkel) en de Verenigde Staten (99 winkels).

Inditex is niet alleen de op een na grootste modeketen wat het aantal winkels betreft, de aanwezigheid van Inditex in de Russische Federatie is ook veel groter dan die van haar concurrenten. Zo’n 8,5 procent van de jaaromzet is afkomstig uit deze afzetmarkt.

Volgens gegevens van RBC heeft Inditex 231 miljoen euro uitgegeven om de Russische activiteiten in stand te houden, inclusief personeelskosten en huur. Kleinschalige import en online retailers hebben geholpen om de Inditex-merken in Rusland in leven te houden in deze periode.