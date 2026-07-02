Inditex voltooit aandeleninkoopprogramma met een besparing van 19 miljoen euro

Madrid – De Inditex-groep heeft met succes het aandeleninkoopprogramma voltooid dat begin februari werd aangekondigd. Het programma was gericht op het verhogen van het aantal eigen aandelen om te voldoen aan de verplichtingen uit de langetermijn-incentiveplannen voor bepaalde directieleden en medewerkers. De operatie is afgerond met een besparing van ongeveer 19,5 miljoen euro op het maximaal geraamde bedrag.

Als uitgangspunt voor deze laatste update over het aandeleninkoopprogramma van de eigenaar van Zara, meldde Inditex op 4 februari 2026 dat de Raad van Bestuur diezelfde dag een tijdelijk aandeleninkoopprogramma had goedgekeurd. Het doel van dit proces was om te garanderen dat het bedrijf kon voldoen aan de verplichtingen voor de levering van aandelen aan bepaalde directieleden, inclusief de uitvoerend bestuurder, en andere medewerkers. Deze verplichtingen vloeien voort uit de eerste en tweede cyclus van het langetermijn-incentiveplan voor 2023 tot 2027 en de eerste en tweede cyclus van het plan voor 2025 tot 2029.

Voor de correcte uitvoering werden richtlijnen en limieten vastgesteld. Het programma omvatte de inkoop van maximaal drie miljoen uitstaande aandelen van Inditex, wat overeenkomt met 0,096 procent van het aandelenkapitaal, voor een maximaal bedrag van 180 miljoen euro. Dit bedrag was de limiet voor de inkoop van die drie miljoen aandelen. Het bedrijf zou de aandelen in twee tranches verwerven. De eerste tranche liep van 5 februari tot 31 maart voor de inkoop van maximaal 1,6 miljoen aandelen. De tweede tranche liep van 1 mei tot 30 juni 2026 voor de inkoop van de resterende 1,4 miljoen aandelen.

Met een besparing van 19,5 miljoen euro

Inditex hield zich strikt aan de planning. Op 25 maart informeerde het bedrijf de Spaanse beurswaakhond (CNMV) dat de eerste tranche van het inkoopprogramma succesvol was afgerond. De limiet van 1,6 miljoen aandelen was bereikt. Deze aandelen werden ingekocht vóór de deadline van 31 maart via verschillende transacties. Deze vonden plaats tussen 5 en 6 februari, 12 en 18 maart, en 19 en 25 maart. In deze periodes kocht het bedrijf de 1,6 miljoen eigen aandelen in, voornamelijk na de presentatie van de jaarresultaten van 2025 op 11 maart. Hiervoor werd in totaal iets meer dan 82,67 miljoen euro uitgetrokken.

Inditex volgde een vergelijkbaar patroon voor de tweede tranche. De uitvoering van dit deel van het programma startte pas na de presentatie van de resultaten van het eerste kwartaal van 2026. Hoewel de uitvoeringsperiode liep van 1 mei tot 30 juni, vonden de transacties alleen in de laatste maand plaats. De aandelenaankopen waren geconcentreerd in de periodes van 4 tot 10 juni, 11 tot 17 juni, 18 tot 24 juni en 25 tot 30 juni. Op de deadline van 30 juni meldde Inditex aan de CNMV dat ook de tweede tranche succesvol was voltooid, met het bereiken van de limiet van 1,4 miljoen aandelen. Voor de aankoop van deze aandelen besteedde het bedrijf iets meer dan 77,81 miljoen euro. Samen met de 82,67 miljoen euro van de eerste tranche komt het totaalbedrag voor het inkoopprogramma op ruim 160,48 miljoen euro. Dit is ongeveer 19,51 miljoen euro minder dan het vastgestelde maximum van 180 miljoen euro.

Van 49,29 tot 57,92 euro per aandeel

Wat de waarde van de aandelen betreft, zijn de door Inditex ingekochte aandelen verworven binnen een bandbreedte van 49,29 euro tot 57,92 euro per aandeel. De laagste prijs werd betaald op 23 maart en de hoogste prijs op 5 februari.

Meer specifiek over de laatste transacties van het inkoopprogramma: in de periode van 25 tot 30 juni kocht Inditex iets meer dan 325.350 aandelen voor een bedrag van ruim 18,12 miljoen euro. Deze middelen werden gebruikt om aandelen in te kopen tegen een prijs die schommelde tussen 54,60 en 56,84 euro per aandeel.

Om deze transacties in de juiste context te plaatsen: de bandbreedte van 49,29 tot 57,92 euro waarin het inkoopprogramma is uitgevoerd, is vergelijkbaar met de koersbewegingen van de Inditex-aandelen in dezelfde maanden. De aandelenkoers schommelde tussen een dieptepunt van 48,29 euro op 13 mei en een hoogtepunt van 58,28 euro per aandeel op 20 februari 2026.

Als laatste update: de aandelen van Inditex sloten op 30 juni, de deadline voor het inkoopprogramma, op 55,12 euro per aandeel. Deze waarde lag 2,62 procent lager dan de 56,60 euro per aandeel op 4 februari, de dag waarop het programma werd aangekondigd. De aandelen sloten de handelssessie op woensdag 1 juli op 55,74 euro per aandeel.

In het kort Inditex heeft zijn aandeleninkoopprogramma met succes voltooid. Het programma was bedoeld om te voldoen aan de verplichtingen van de langetermijn-incentiveplannen en leverde een besparing op van 19,5 miljoen euro op het maximaal geraamde bedrag.

Het programma, gericht op de inkoop van maximaal drie miljoen aandelen voor maximaal 180 miljoen euro, werd uitgevoerd in twee tranches. De eerste werd in maart afgerond en de tweede in juni 2026.

De aandelen werden ingekocht binnen een prijsvork van 49,29 tot 57,92 euro per aandeel, wat de algemene koersbeweging van het Inditex-aandeel tijdens de inkoopperiode weerspiegelt.