Brancheorganisaties luiden de noodklok: Heffingen zullen schaden, niet helpen

Het besluit van de Amerikaanse overheid om ingrijpende nieuwe heffingen op te leggen aan de import van kleding en schoeisel heeft een golf van bezorgdheid veroorzaakt bij brancheorganisaties, die krachtig betogen dat deze maatregelen aanzienlijke economische schade zal toebrengen die potentiële voordelen teniet doet.

De positie van de industrie

De American Apparel & Footwear Association (AAFA), een van de meest prominente brancheorganisaties, heeft het voortouw genomen in het verzet tegen de nieuwe maatregelen. "De rekensom is simpel", aldus AAFA-voorzitter en CEO Steve Lamar. "Zevenennegentig procent van alle kleding en schoenen die in de VS worden gekocht, wordt geïmporteerd - voornamelijk uit Azië. Deze tarieven zijn in wezen een belasting voor Amerikaanse gezinnen."

De omvang van de beleidsverandering is moeilijk te overschatten. Nieuwe tarieven bedragen nu 54 procent voor China, 46 procent voor Vietnam, 37 procent voor Bangladesh en 27 procent voor India, volgens gegevens verzameld door Morningstar en het Budget Lab van Yale. Dit zijn geen marginale aanpassingen - ze vertegenwoordigen een herziening van de handelsvoorwaarden voor bijna de gehele Amerikaanse mode-supply chain.

Het belangrijkste argument van de federaties is dat deze heffingen geen oplossing zijn om de binnenlandse industrie te versterken; het is een contraproductieve maatregel die het concurrentievermogen van Amerikaanse bedrijven ondermijnt en de koopkracht van de consument vermindert.

Verwoestende impact op bedrijven en consumenten

De belangrijkste zorg van de industrie is dat heffingen weinig zullen doen om de binnenlandse productie aan te moedigen, terwijl ze tegelijkertijd onmiddellijke schade toebrengen aan zowel bedrijven als consumenten. "heffingen creëren geen banen", aldus een woordvoerder van de Footwear Distributors and Retailers of America (FDRA). "Ze creëren kostendruk. En die druk zal worden doorgegeven in de keten - vaak eindigend bij de shopper."

Meerdere federaties hebben gewezen op de onmogelijkheid van reshoring van de productie op korte termijn. "De VS hebben simpelweg niet de capaciteit", aldus Julia Hughes, voorzitter van de United States Fashion Industry Association (USFIA). "Onze leden hebben jarenlang betrouwbare, efficiënte sourcingnetwerken opgebouwd. Heffingen die van de ene op de andere dag worden ingevoerd, gooien roet in de operations, de prijsstelling en de leveringsschema's."

Volgens Spectrum News waren sommige merken al begonnen met diversificatie weg van China, anticiperend op handelsspanningen, en schakelden ze over naar landen als Vietnam en Bangladesh. Maar nu worden die landen ook getroffen - waardoor elke veilige haven effectief wordt geëlimineerd.

De National Retail Federation (NRF) heeft ook haar bezorgdheid geuit, met name voor haar kleinere leden die niet de buffer hebben om stijgende kosten op te vangen. "Grote retailers kunnen deze storm misschien doorstaan", aldus NRF-woordvoerder Scott Mason. "Maar onafhankelijke winkels, e-commerce startups en boetiekmerken zullen moeilijke keuzes moeten maken: marges verlagen of prijzen verhogen."

En de consumenten? Die zullen waarschijnlijk niet ongeschonden uit de strijd komen. Analisten schatten dat de gemiddelde kledingprijzen met 8 procent zouden kunnen stijgen, wat mogelijk 7 tot 10 dollar per kledingstuk toevoegt, afhankelijk van de complexiteit en het segment. Voor schoeisel kunnen de extra kosten variëren van 3,80 dollar voor goedkope schoenen tot 15 dollar of meer voor premium producten. Een stijging van 8 procent van de kledingprijzen betekent een aanzienlijke last voor gezinnen met een krap budget, waardoor ze moeilijke keuzes moeten maken over hun uitgaven. Tarieven verminderen ook de keuze van de consument door geïmporteerde goederen duurder te maken, waardoor de toegang tot een verscheidenheid aan stijlen en prijsklassen wordt beperkt. Verhoogde schoenenprijzen treffen onevenredig gezinnen met kinderen, die frequente vervangingen nodig hebben vanwege de groei.

Een oproep tot alternatieve oplossingen

In haar formele reactie drong de AAFA er bij de beleidsmakers op aan de tariefescalatie te heroverwegen en zich in plaats daarvan te richten op een langetermijnstrategie voor de industrie, innovatie-incentives en de ontwikkeling van het personeelsbestand. "We delen het doel om de Amerikaanse productie te versterken", aldus Lamar, "maar heffingen alleen zijn niet het antwoord. Het is een bot instrument dat onbedoelde gevolgen zal hebben." In plaats van de binnenlandse productie te bevorderen, verhogen tarieven de kosten van zakendoen, waardoor bedrijven gedwongen worden elders kosten te besparen, wat mogelijk leidt tot banenverlies in aanverwante sectoren zoals de retail en de logistiek. Verhoogde heffingen dwingen bedrijven om hogere inputkosten te absorberen, waardoor de winstmarges dalen en de investeringen in innovatie worden beperkt. Kleinere retailers, met minder financiële flexibiliteit, zijn mogelijk niet in staat om te concurreren met grotere spelers die de kosten kunnen absorberen of betere deals kunnen sluiten. De onzekerheid die door tarieven wordt gecreëerd, verstoort de langetermijnplanning, waardoor het voor bedrijven moeilijk wordt om te investeren in nieuwe apparatuur of hun activiteiten uit te breiden.

Internationale organisaties kijken ook aandachtig toe. De International Apparel Federation (IAF) waarschuwde dat de Amerikaanse maatregelen de handelsstromen zouden kunnen destabiliseren en de samenwerking zouden kunnen belemmeren op een moment dat de industrie probeert zich te herstellen na jaren van pandemie gerelateerde verstoringen en inflatoire schokken.

Naarmate het debat zich ontvouwt, is het duidelijk dat de wrijving tussen beleidsdoelen en economische realiteiten toeneemt. De boodschap van de federaties aan de beleidsmakers is ondubbelzinnig: deze heffingen zijn een contraproductieve maatregel die uiteindelijk Amerikaanse bedrijven zal schaden, de consumentenbestedingen zal belemmeren en de gezondheid van de Amerikaanse economie op lange termijn zal schaden.

Euratex, de European Apparel and Textile Confederation, herinnert eraan dat de VS de 5e belangrijkste handelspartner van de EU is, met een totale handel van meer dan 9 miljard euro. Amerikaanse klanten genieten van high-end modeartikelen, maar ook van technisch textiel uit Europa. Het toevoegen van een heffing van 20 procent zal die relatie belemmeren.

Euratex-directeur-generaal Dirk Vantyghem waarschuwde voor deze tariefescalatie: "Deze beslissing is alsof we teruggaan in de tijd; het zal leiden tot een loose-loose relatie binnen de wereldwijde textielindustrie. Euratex staat voor vrije maar eerlijke handel, gebaseerd op gemeenschappelijke regels die door iedereen worden gerespecteerd; de EU en de VS moeten het goede voorbeeld geven en hoogwaardige en duurzame textielproducten promoten."