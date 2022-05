‘Inflatie en oorlog zorgen voor meer vraag bij kledingbanken’

Bij kledingbanken in Nederland stijgt de afgelopen maanden de vraag. Dat zeggen meerdere eigenaars van kledingbanken tegenover NRC. Vluchtelingen uit Oekraïne en Syrië kloppen bij de kledingbanken aan, evenals mensen die door de woekerende inflatie krap bij kas komen te zitten.

Natascha en Ronald Snoek, eigenaars van kledingbank De Zeecontainer in Groningen, zien het aantal aanmeldingen de laatste tijd sterk toenemen. In 2021 telden ze 1.422 aanmeldingen, in de eerste vier maanden van 2022 waren dat er al 1.750, zo laten zij aan NRC weten. Ook bij Stichting Kledingbank Rotterdam ‘Past’ neemt het aantal klanten volgens NRC toe.

De groeiende vraag heeft niet alleen te maken met oorlog en inflatie, maar ook met de nasleep van de coronacrisis. Bij de kledingbank in Zoetermeer komen er klanten bij die als gevolg van de pandemie hun baan verloren, meldt NRC.

Landelijke cijfers over de toenemende vraag of alleen al het exacte aantal kledingbanken in Nederland zijn er niet: in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Voedselbank worden kledingbanken niet nationaal gecoördineerd. Op de website Kledingbank.nl staan op dit moment bijna honderd kledingbank-locaties vermeld.