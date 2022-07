Inflatie na daling toch weer hoger in juli

In de maand juli was de inflatie in Nederland 11,6 procent, een stijging ten opzichte van de 9,9 procent van juni. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De inflatie werd berekend volgens de Europese rekenmethode, de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP).

De inflatie in Nederland bereikte in maart dit jaar een top: de twaalf procent van toen was het hoogste niveau dat sinds 1976 werd gemeten. Daarna leek het er even op dat de inflatie weer zou gaan zakken. In april lag de inflatie op 11,2 procent, in mei op 10,2 procent, en in juni op 9,9 procent. Maar nu zit er toch weer een scherpe stijging in de lijn.

Het CBS schrijft de stijgende inflatie wederom toe aan de oplopende prijzen van energie, inclusief motorbrandstoffen. Deze waren in juli 68,4 procent hoger dan in dezelfde maand vorig jaar.

De inflatiecijfers volgens de Nederlandse rekenmethode (CPI) worden op 4 augustus gepubliceerd, aldus het CBS.