Inflatie zakt in januari, ook kleding wordt minder duur

De inflatie zakt in januari met twee procent naar 7,6 procent. De daling is voornamelijk te danken aan het prijsplafond op energie, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op donderdag. Ook de prijs van kleding zit in een dalende lijn.

Kleding was in januari 9,6 procent duurder ten opzichte van januari 2022, blijkt uit de cijfers. Dit inflatiecijfer betekent dat de prijzen van kleding minder hard stijgen. In december 2022 was kleding namelijk 12,3 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder.

De algemene inflatie in Nederland ligt dit keer lager dan in de eurozone. Het is de eerste keer na oktober 2021 dat dit gebeurt. In de eurozone ligt de inflatie op 8,5 procent in januari.