Inflatie zakt, mede door lagere kledingprijzen

De inflatie in Nederland is in de maand oktober gedaald van 3,3 naar 3,1 procent in september.

Volgens nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kwam die daling onder meer door de prijzen van kledingartikelen. In oktober lagen die slechts 0,4 procent hoger dan een jaar eerder, terwijl de klim in september nog 2,7 procent was. Die ontwikkeling drukt de inflatie.

Ook de energieprijzen speelden een rol bij de afname. Gas en stroom waren in oktober minder duur dan in de maand ervoor.

Ondanks de lichte daling blijft de inflatie relatief hoog, vooral door gestegen prijzen van diensten en voeding. De kerninflatie – zonder energie en voeding – kwam volgens het CBS uit op ongeveer 3,0 procent.

De consumentenprijsindex (CPI) omvat de prijs zoals deze voor de consument beschikbaar is - in het geval van kleding de verkoopprijs in winkel of webshop inclusief kortingen. Door de seizoensvariaties met nieuwe collecties en uitverkoopperiodes, die elk jaar iets afwijkt van het vorige, kunnen de prijsontwikkelingen van maand tot maand wat schommelen.