Influencermarketing: Videomakers mogen producten niet meer onbenoemd aanprijzen voor geld

De nieuwe regels van het Commissariaat voor de Media betekenen een aanscherping voor Youtubers en vloggers. Door de nieuwe regels mogen deze videomakers niet meer producten aanprijzen in ruil voor geld als zij hiervan geen expliciete melding maken in hun content, zo meldt het Commissariaat aan het Financieele Dagblad.

In de nieuwe regels zijn diverse mogelijkheden opgenomen. Zo gaat de Commissie voor de Media in op productplaatsing, sponsoring of een reclameboodschap. Voor deze drie gelden andere regels. Bij productplaatsing mag bijvoorbeeld geen overmatige aandacht aan het product worden besteedt en mag de videomaker niet aansporen tot kopen, huren of afnemen van bepaalde producten en diensten. Bij alle uitingen moet in de video duidelijk worden vermeldt om wat voor soort reclame of advertentie het gaat.

Youtubers moeten zich ook aansluiten bij de Stichting Reclame Code en voldoen aan de regels die de Code heeft opgesteld. Hierdoor krijgen de videomakers een gedeelte van de plichten die ook gelden voor televisieprogramma’s. Wie de regels niet opvolgt kan rekenen op een boete van het Commissariaat voor de Media.

Er is echter een grens tussen ‘hobbyvloggers’ en professionele videomakers. Waar deze grens precies ligt, is onduidelijk.